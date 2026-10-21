Madagascar: Approvisionnement en eau - La ville d'Antalaha dotée de nouveaux équipements

« Chose promise, chose due ».

Les équipements annoncés lors d'une visite de la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène Madame Dr Minosoa Anjaratiana Elia Razafindrianiaina à Antalaha sont désormais arrivés. Lesdits équipements sont destinés à améliorer la desserte en eau potable de la ville. Ce, en renforçant les capacités de production et de distribution de la Jirama. Ainsi, le lot réceptionné comprend deux groupes électrogènes de secours de 150 kVA et 100 kVA, quatre pompes immergées destinées aux forages, une pompe de surface pour les installations de production d'eau, ainsi que divers accessoires indispensables à leur fonctionnement.

Vitale

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Cette dotation répond à un besoin urgent et vital pour la ville d'Antalaha où la capacité de production est estimée à environ 900 m³/h, alors que les besoins réels, eux sont évalués à 2 400 m³/h. Le déficit atteint ainsi 1 500 m³, ce qui illustre l'ampleur des difficultés auxquelles les habitants sont confrontés au quotidien. Si les matériels et équipements sont bien arrivés dans la capitale de la vanille, leur mise en service reste toutefois attendue et nécessite l'intervention de techniciens venus d'Antananarivo. Notamment, pour procéder aux installations et aux opérations techniques requises. Quoi qu'il en soit, la venue de ces équipements n'a pas laissé indifférent les natifs d'Antalaha. « Nous adressons nos sincères remerciements au Président de la Refondation de la République de Madagascar, le Colonel Michaël Randrianirina, ainsi qu'à Madame la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, pour leur engagement et l'attention accordée aux difficultés d'approvisionnement en eau potable que connaît la population d'Antalaha », a déclaré Nerapide Jaonary, président de l'association Valimbabiagna.