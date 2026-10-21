Ile Maurice: Trois hommes arrêtés, dont un policier suspendu

21 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une perquisition menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans la soirée du lundi 19 octobre à Résidence Kennedy, Quatre-Bornes, a conduit à l'arrestation de trois hommes, dont un policier actuellement interdit de service. Au total, 691,3 grammes de cannabis ont été saisis au domicile de Jean Gérard Bertrand Sandian, 35 ans, un tatoueur résidant à Résidence Kennedy. La valeur de la drogue est estimée à Rs 1,1 million.

Sur place, les enquêteurs ont également trouvé Bhavish Nazeer, alias Yan, un policier de Mahébourg âgé de 32 ans actuellement interdit de service, ainsi que Denis Emmanuel Malsivene, 30 ans, lui aussi résidant à Résidence Kennedy. Les officiers de l'ADSU ont découvert un sachet en plastique contenant cinq paquets de cannabis et un dernier sachet de cannabis, noué avec une feuille d'aluminium.

Les trois hommes ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur une présumée possession de cannabis en vue de la vente, avec une allégation de trafic et des circonstances aggravantes. La présence d'un membre de la Mauritius Police Force parmi les personnes interpellées donne une dimension particulière à cette affaire. Bhavish Nazeer est, selon le rapport, déjà interdit de service.

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Les circonstances de sa présence sur les lieux et son éventuel rôle dans cette affaire devront être établis. Les trois suspects ont été placés en détention dans une cellule de l'ADSU. Les investigations devront désormais permettre de préciser les circonstances de la découverte de la drogue et les responsabilités éventuelles de chacun des hommes arrêtés.

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