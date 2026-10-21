Ile Maurice: Pauvreté - 130 000 Mauriciens concernés

La pauvreté à Maurice dépasse largement le cercle des bénéficiaires des dispositifs publics. Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, a reconnu l'écart entre les chiffres de la National Empowerment Foundation (NEF) et la réalité de la pauvreté multidimensionnelle dans le pays. Répondant à une question de Franco Quirin, il a indiqué qu'il n'existait pas de statistiques spécifiques sur les familles vivant dans des poches de pauvreté ou d'extrême pauvreté. Au 30 septembre 2026, 5 271 ménages, soit 19 431 personnes, bénéficiaient d'un accompagnement de la NEF : 3 362 ménages à Maurice et 1 909 à Rodrigues.

Après avoir atteint 10 274 en 2019-2020, le nombre de ménages bénéficiaires est retombé à 5 197 fin juillet 2026. Ces chiffres ne couvrent toutefois pas l'ensemble de la pauvreté. Selon le Poverty Analysis Report 2025, 7,3 % des ménages vivaient dans la pauvreté relative en 2023, soit 29 800 ménages et 101 900 personnes. Le seuil était alors fixé à Rs 12 378 par mois.

Plus largement, le National Multidimensional Poverty Index, publié par Statistics Mauritius en juillet 2026, estime qu'en 2022, 130 000 personnes, soit 10,8 % de la population, subissaient des privations liées notamment au niveau de vie, à l'éducation, à l'emploi, à la santé et au logement. Les familles nombreuses, les personnes seules et les ménages monoparentaux figurent parmi les plus exposés.

Le gouvernement prévoit de relever le seuil de pauvreté absolue de Rs 14 000 à Rs 16 400, puis à Rs 17 500 en 2027-2028. Cette première revalorisation devrait accroître de 43,8 % le nombre de ménages éligibles à la NEF. Ashok Subron souhaite ainsi élargir l'approche gouvernementale à la pauvreté relative et aux privations non monétaires.

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