Madagascar: Saison cyclonique 2026-2027 - Le premier système de la saison, au Nord-Est du pays

Un amas nuageux qui s'est récemment formé au Nord-Est du bassin du Sud-Ouest de l'océan Indien est actuellement sous étroite surveillance, avec une possibilité de cyclogenèse. En cas de baptême, le système se verrait attribuer le nom d'Agueda.

Hier matin, l'amas nuageux, sans doute le premier système de la saison cyclonique 2026-2027, était localisé à 1 310 km au Nord-Est de Madagascar, selon les informations de Météo Madagascar. Ce système progresse lentement, direction Sud-Sud-Ouest, à une vitesse de 9 km/h, et s'accompagne de vents estimés à 30 à 40 km/h, pouvant atteindre 55 km/h, avec des rafales d'environ 75 km/h. Les prévisions météorologiques n'excluent pas une évolution vers la formation d'une tempête tropicale. Pour l'instant, le système observe une évolution lente, avec un potentiel d'intensification jugé encore faible.

De ce fait, il n'influe pas encore sur le temps qu'il fait sur l'ensemble du pays et ne présente pas de menace pour Madagascar au cours des prochains jours. En revanche, une dégradation des conditions météorologiques, avec des averses abondantes et des vents forts, est observée aux Seychelles depuis hier.

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Ce système reste étroitement suivi par les météorologues de la Grande île et ceux des îles voisines. Selon les prévisions, une possibilité d'évolution favorable vers une intensification au stade de tempête tropicale modérée (auquel cas il serait alors baptisé Agueda) est envisageable à partir de demain, mercredi 21 octobre 2026. Il devrait conserver ce stade pendant environ deux jours, tout en progressant vers l'Ouest, au Nord de la pointe de Madagascar. Une baisse d'intensité est à prévoir par la suite, ainsi qu'une bifurcation vers les côtes est-africaines le week-end prochain.