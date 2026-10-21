Madagascar: Collecte d'ordures - 30 camions mobilisés pour 200 voyages

La gestion des déchets solides dans la Capitale connaît une amélioration notable grâce au projet GESDA, mis en oeuvre avec l'appui de la Coopération japonaise (JICA). L'objectif principal de cette initiative est de renforcer les capacités de la Société municipale d'assainissement (SMA) afin d'améliorer durablement la collecte et le traitement des déchets à Antananarivo.

Selon Tolotra Razafindramiandra, chef du service technique auprès de la SMA, les équipements mis à disposition par la JICA ont considérablement facilité le travail sur le terrain. Avant l'arrivée des nouveaux matériels en janvier 2024, la SMA faisait face à un manque de camions opérationnels, obligeant les équipes à concentrer leurs interventions sur les zones les plus touchées par l'accumulation d'ordures. Désormais, 30 camions sont mobilisés chaque jour pour assurer la collecte, dont 23 issus de cette coopération.

Collecte

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Grâce au projet GESDA, le volume de déchets acheminés quotidiennement vers la décharge d'Andralanitra atteint entre 1 400 et 2 000 m³. La fréquence des collectes est adaptée au niveau de remplissage des bacs : certains points, notamment les marchés, nécessitent jusqu'à cinq passages par jour, totalisant environ 200 voyages quotidiens. Malgré ces efforts, le respect des horaires de dépôt prévus par le Code municipal d'hygiène, entre 16h et 20h, reste encore un défi.

Tri

Le projet mise également sur le tri à la source. Les fokontany d'Ampefiloha et d'Ambohitrakely servent actuellement de sites pilotes. Des bacs distincts pour les déchets biodégradables et non biodégradables y sont déjà installés. Les déchets organiques sont ensuite valorisés sur une plateforme de compostage à Andralanitra. Par ailleurs, la SMA collecte aussi les bouteilles en plastique destinées au recyclage. Cette démarche s'inscrit dans une vision moderne de l'assainissement urbain, fondée sur la réduction, la valorisation et la gestion durable des déchets.