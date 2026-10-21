Madagascar: Cyclisme/Ambohimanga Rova - Naivo et Jean Yves dominent le Top Chrono

La Ligue de Cyclisme Analamanga (LCYA) a bouclé avec succès son cycle de compétitions de VTT organisé à Ambohimanga Rova.

Après l'Enduro du 10 octobre et le Cross-country (XC) du 11 octobre, les adeptes de la descente se sont retrouvés le 18 octobre pour le Championnat Mafy Be DH. Au total, 18 coureurs, dont des femmes et des jeunes, ont pris part à cette journée dédiée au Mountain Bike. En marge de l'événement, un Top Chrono a également été disputé sur la piste Élite. Naivo y a réalisé le meilleur temps devant Baina et Armand. Dans la catégorie VSR, Jean Yves s'est imposé devant Andrikely et Thony.

Satisfait du déroulement de la manifestation, le président de la LCYA, Tahiendraza Petera, a tenu à remercier les partenaires qui ont contribué à la réussite de l'événement. « Nous adressons nos sincères remerciements au maire d'Ambohimanga Rova, à la FJKM ainsi qu'aux responsables du site patrimonial d'Ambohimanga Rova, qui nous ont accordé les autorisations nécessaires et nous ont accompagnés tout au long de l'organisation de cette compétition », a-t-il déclaré.

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Le dirigeant a également lancé un appel aux autorités afin de mettre à disposition un terrain adapté à la pratique du VTT. « Nous souhaitons disposer d'un site ou d'une zone montagneuse permettant d'organiser régulièrement des compétitions de Mountain Bike. Ces coureurs sont appelés à participer un jour à des compétitions internationales et doivent bénéficier de meilleures conditions de préparation. » Par ailleurs, la ligue poursuit actuellement le recensement des coureurs de VTT et de cyclisme sur route afin de faciliter l'établissement des licences et des assurances, une démarche destinée à renforcer l'encadrement et la professionnalisation de la discipline.