Afrique: Tennis de table/Championnat d'Afrique - Les hommes éliminés aux portes de la finale par équipe

21 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Après un brillant parcours au Championnat d'Afrique de tennis de table à Tanger, l'équipe masculine malgache a vu son rêve de finale s'envoler en demi-finale face à l'Algérie. Les dames, quant à elles, ont quitté la compétition dès les quarts de finale après une rencontre très disputée contre le Maroc.

Madagascar n'est pas passé loin d'une nouvelle performance continentale. En demi-finale de l'épreuve par équipes masculines, les pongistes malgaches se sont inclinés sur le score de 3 à 1 face à l'Algérie. Antoine Razafinarivo avait pourtant parfaitement lancé son équipe en dominant Maheidine Bella en trois sets (11-8, 11-7, 11-7). Les Algériens ont cependant réagi avec les victoires de Stephane Ouaiche devant Fabio Rakotoarimanana 3-0 (11-9, 11-4, 11-7) et de Milhane Jellouli face à Timiary Rabemanantsoa 3-0 (11-1, 11-3, 11-6).

Dans le quatrième match, Antoine Razafinarivo a tenté de relancer Madagascar, mais s'est finalement incliné 1-3 (11-3, 11-2, 8-11, 11-7) contre Ouaiche. Avant cette demi-finale, les Malgaches avaient réalisé une prestation convaincante en quart de finale en écartant l'Angola sur le score sans appel de 3 à 0. Antoine Razafinarivo avait dominé Andre Elizandro (3-0), Fabio Rakotoarimanana avait également gagné en trois sets contre Manuel Domingos, tandis que Timiary Rabemanantsoa avait scellé la qualification grâce à son succès 3-1 contre Cassule Delcio.

Chez les dames, l'aventure s'est arrêtée en quart de finale. Opposées au Maroc, les représentantes malgaches se sont inclinées de justesse, 3 à 2. Vony Ange Randriantsoa et Edena Prevot ont chacune apporté un point à Madagascar, mais les Marocaines ont remporté les matchs décisifs pour décrocher leur billet pour le dernier carré. Malgré ces éliminations, la délégation malgache a démontré sa compétitivité face aux meilleures nations africaines.

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