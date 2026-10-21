Madagascar: Sahaza Group/Inter-sites - Les titres bien répartis pour la quatrième édition

Le tournoi Inter-sites du Sahaza Group a réuni les employés des quatre sites autour de quatre disciplines sportives. Comme lors des précédentes éditions, cette rencontre a été marquée par une ambiance conviviale, placée sous le signe de la cohésion et de l'esprit de compétition.

La quatrième édition du tournoi Inter-sites du Sahaza Group a tenu ses promesses le 11 octobre dernier, du côté du By-Pass. Organisée sous l'impulsion du président du volet social, Jean Frédéric Rahajarimanana, cette rencontre sportive a rassemblé les employés des quatre sites du groupe, venus défendre les couleurs de leurs équipes dans une atmosphère à la fois compétitive et conviviale. Quatre disciplines étaient au programme de cette édition, à savoir le football, le basketball, le billard et la pétanque. Les différentes rencontres ont donné lieu à des confrontations disputées, sous les encouragements des collègues et des familles venus soutenir les participants.

En football masculin, Ivohasina a remporté la finale face à Soazaraina sur le score de 1 à 0. Le même site s'est également illustré en basketball féminin, en dominant Fivoarana par 22 à 4. Ivohasina a, par ailleurs, décroché le titre en billard, réalisant ainsi une belle performance dans cette quatrième édition. De son côté, Fivoarana s'est adjugé le trophée du basketball masculin après une finale serrée face à Soazaraina, remportée sur le score de 24 à 22. En pétanque, Mahatsangy a pris le dessus sur Ivohasina, 13 points à 9. Au-delà des résultats sportifs, cette journée a également été marquée par la participation des familles des collaborateurs. Époux, épouses et enfants ont pris part à diverses activités ludiques, dont la traditionnelle course en sacs, qui a animé les lieux dans une ambiance festive. À travers cette initiative, le Sahaza Group entend favoriser les échanges entre les employés de ses différents sites et renforcer les liens entre collaborateurs et familles.