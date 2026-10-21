Madagascar: Bilan mitigé

21 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond

Pour la filière vanille, qui a toujours joué et continue de jouer un rôle important dans le paysage économique du pays, la Refondation veut voir grand. Du moins en termes de nombre d'exportateurs agréés, puisque le ministère du Commerce et de la Consommation vient de publier une liste record de 141 opérateurs agréés pour la campagne 2026-2027.

Bilan mitigé

Un chiffre qui inquiète une frange des acteurs de l'or noir de Madagascar quant au sérieux de ce que seront les contrôles sur le terrain que doivent réaliser les services compétents. L'augmentation du nombre d'exportateurs agréés rend, en effet, plus importante la capacité de l'administration à assurer des inspections régulières. Or, la qualité de la vanille malgache, sa traçabilité et la confiance des acheteurs dépendent non seulement des règles établies, mais aussi de leur application concrète, notamment en termes de disposition de magasins de traitement, de conditionnement et surtout de stockage de la production.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il serait ainsi pertinent, selon des opérateurs, de connaître le nombre de magasins effectivement inspectés avant la délivrance des agréments, les éventuelles non-conformités constatées et les mesures correctives exigées.L'objectif n'est évidemment pas de remettre en cause, par principe, les agréments délivrés, mais de veiller à ce que les mêmes exigences s'appliquent à tous les opérateurs. Dans une filière stratégique pour les exportations malgaches, la crédibilité de l'agrément repose autant sur la rigueur de la procédure administrative que sur la réalité des moyens et des pratiques des bénéficiaires.

En somme, le véritable enjeu reste de s'assurer que chacun des opérateurs autorisés remplit effectivement les conditions requises et les respecte tout au long de la campagne. Des mesures qui s'imposent si la Refondation veut tenir les promesses de réformes et de développement de la filière vanille annoncées, au tout début de la transition qui, un an après, n'a pas réussi à relever le défi d'augmenter les prix de la vanille. Pire, on assiste plutôt à un bilan mitigé.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.