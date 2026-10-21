Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire dans l'Est - L'UA réaffirme son soutien indéfectible au pays

Dans un communiqué officiel rendu public ce lundi 19 octobre 2026 depuis Addis-Abeba, le Président de la Commission de l'Union Africaine, Mahmoud Ali Youssouf, est sorti du silence pour apporter le soutien ferme et sans équivoque de l'organisation continentale au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Saluant la volonté du Chef de l'État de promouvoir un dialogue politique national inclusif dans le respect strict des institutions républicaines, l'UA rappelle à l'ordre l'ensemble de la classe politique et condamne catégoriquement toute tentative de prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles. Reaffirmant son attachement inébranlable à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC, l'exécutif africain exige le respect du cessez-le-feu, la préservation des acquis des processus de Doha et de Washington, tout en renouvelant sa pleine confiance à la médiation conduite par le Togolais Faure Gnassingbé avec l'appui de l'EAC et de la SADC.

Communiqué du Président de la Commission de l'Union africaine sur les développements politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, suit avec attention les développements politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo (RDC). Il salue les efforts de S.E. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, en faveur d'un dialogue politique national inclusif, associant l'ensemble des acteurs politiques et sociaux concernés, dans le respect des institutions de la République.

Le Président de la Commission rappelle l'attachement de l'Union africaine aux principes consacrés par son Acte constitutif, la Déclaration de Lomé de 2000 et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui condamnent les changements anticonstitutionnels de gouvernement, notamment la prise du pouvoir par la force et le renversement des institutions démocratiquement établies.

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Dans ce contexte, il appelle l'ensemble des acteurs politiques et des parties concernées à privilégier exclusivement les moyens pacifiques, à faire preuve de retenue et à s'abstenir de toute initiative susceptible d'alimenter les tensions ou de compromettre les perspectives de dialogue et de réconciliation nationale.

Le Président de la Commission réaffirme l'attachement indéfectible de l'Union africaine à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC. Il souligne la nécessité de préserver les acquis des processus de Doha et de Washington, d'assurer la mise en oeuvre des engagements souscrits, de respecter le cessez-le-feu et de garantir la protection des populations civiles.

Il réitère le plein soutien de l'Union africaine aux efforts de médiation conduits par S.E. Faure Essozimna Gnassingbé, Président du Conseil de la République togolaise et Médiateur de l'Union africaine, avec l'appui du Panel des Facilitateurs de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Il réaffirme la de la Commission à accompagner ces efforts, en coordination avec les initiatives régionales et internationales, en vue de l'instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs.