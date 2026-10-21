Congo-Kinshasa: Le Gouvernement relance le processus d'élaboration du Plan National sur les Entreprises et les Droits Humains !

Samuel Mbemba, Ministre des Droits Humains, affiche décidément l'ambition de consacrer une gouvernance sectorielle fondée sur l'action. Hier, mardi 20 octobre 2026, il a en effet lancé, à Kinshasa, l'atelier d'imprégnation et de relance du processus d'élaboration du Plan d'action National sur les Entreprises et les Droits Humains (PAN-EDH).

Dans son discours d'ouverture, le Ministre des Droits Humains a rendu les hommages au Chef de l'État Félix Tshisekedi pour son engagement sans faille dans la promotion et la protection des droits humains tout en soulignant la particularité de la RDC avec d'immenses potentialités minières, forestières, agricoles, énergétiques et industrielles, facteur du développement, a rappelé que l'exploitation de ces richesses doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Derrière chaque activité économique, dit-il, se trouvent des travailleurs, des familles et communautés titulaires des droits. Le Ministre a par ailleurs rassuré sur la traçabilité économique et commerciale, l'un des résultats attendus de ce plan.

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« Il va sans dire que désormais, en République Démocratique du Congo, la traçabilité économique et commerciale des ressources naturelles doit également intégrer les conditions humaines dans lesquelles elles sont exploitées », a-t-il dit, dans son intervention, dans un élan de responsabilité.