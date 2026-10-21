Congo-Kinshasa: ZAMII 2026 - Le pays au coeur de grands enjeux miniers à Lusaka !

Au nom du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'Etat, le Ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a pris part, lundi 19 octobre 2026, à la cérémonie d'ouverture du Zambia Mining and Investment Insaka (ZAMII) 2026, au Mulungushi International Conference Centre, à Lusaka, en République de Zambie.

Placée sous le thème « Transformer le paysage minier africain : chaînes de valeur régionales, prospérité partagée et autonomisation des communautés », cette rencontre a permis à la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'une coopération minière régionale axée sur la transformation locale des ressources et la création de valeur ajoutée en Afrique.

Dans son allocution, le Ministre Louis Watum Kabamba a transmis les salutations fraternelles du Chef de l'État congolais, avant de plaider pour le développement de chaînes de valeur régionales, une gouvernance minière transparente et une meilleure redistribution des retombées de l'exploitation minière au bénéfice des communautés.

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Il a également insisté sur l'amélioration des infrastructures et la fluidification des échanges transfrontaliers, notamment au poste frontalier de Kasumbalesa, afin de renforcer la compétitivité des économies congolaise et zambienne. « Transformer nos ressources en industries, nos industries en emplois et nos emplois en prospérité pour nos peuples » : telle est l'ambition portée par la RDC, qui entend promouvoir une industrialisation fondée sur la complémentarité entre les deux pays, la création d'emplois qualifiés et la transformation des ressources minérales sur le continent africain.

En marge de la cérémonie, le Ministre des Mines, accompagné notamment de ses homologues zambien et botswanais, de l'Ambassadeur de la RDC en Zambie et du Président de la Chambre des Mines, a participé à une rencontre à huis clos avec le Président zambien, Son Excellence Hakainde Hichilema. Il a ensuite pris part à une visite officielle des stands d'exposition.

À travers sa participation au ZAMII 2026, la République démocratique du Congo réaffirme sa volonté de consolider son partenariat avec la Zambie et de faire des ressources minérales un levier d'industrialisation, de création d'emplois et de prospérité partagée, au service d'une Afrique plus intégrée et d'un développement durable.