Congo-Kinshasa: Promotion du contenu local et investissements au pays , ARSP - Ted Beleshayi privilégie une approche active et sollicite l'apport du Gouvernement !

Le Directeur général de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), Juan Ted Beleshayi Kasanda, a été reçu en audience, lundi 19 octobre 2026 à Kinshasa, par Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo.

Cette rencontre de prise de contact a permis d'explorer les perspectives de collaboration entre les deux institutions, notamment dans le domaine de la diplomatie économique, avec pour objectif de promouvoir le contenu local et de renforcer la participation des entreprises congolaises aux opportunités d'affaires générées par les investissements en RDC.

Au cours de cette audience, Ted Beleshayi et la cheffe de la diplomatie congolaise ont évoqué les possibilités de développer des synergies entre leurs structures respectives, en vue de rendre plus efficaces leurs actions en faveur du secteur privé national. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de rapprocher les initiatives de régulation de la sous-traitance des mécanismes de coopération et de promotion économique mobilisés par la diplomatie congolaise.

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Pour l'ARSP, dont la mission consiste notamment à veiller au respect des dispositions légales encadrant la sous-traitance dans le secteur privé, l'enjeu est de favoriser un environnement dans lequel les entreprises à capitaux congolais peuvent accéder davantage aux marchés et aux contrats liés aux investissements réalisés dans le pays. La collaboration avec le ministère des Affaires étrangères pourrait ainsi contribuer à mieux faire connaître les opportunités économiques disponibles et à valoriser le savoir-faire des entrepreneurs congolais.

La diplomatie économique constitue, à cet égard, un levier important pour renforcer la visibilité du secteur privé national auprès des partenaires économiques et des investisseurs. En s'appuyant sur les relations extérieures de la RDC, cette approche peut contribuer à promouvoir les compétences locales, à encourager les partenariats d'affaires et à favoriser une meilleure intégration des entreprises congolaises dans les chaînes de valeur liées aux investissements.

Cette coopération présente également un intérêt au regard des enjeux de création d'emplois, de développement des compétences nationales et de rétention d'une part plus importante des retombées économiques sur le territoire congolais. La promotion du contenu local vise en effet à permettre aux entrepreneurs nationaux de prendre une part plus active aux activités économiques, tout en contribuant à la croissance du tissu entrepreneurial.

À travers cette prise de contact, Juan Ted Beleshayi Kasanda entend ainsi ouvrir des perspectives de collaboration entre l'ARSP et le ministère des Affaires étrangères, autour d'un objectif commun : faire des opportunités d'investissement en RDC un moteur de développement pour les entreprises congolaises.

Les synergies envisagées entre les deux institutions pourraient, à terme, renforcer la complémentarité de leurs interventions en faveur de la promotion du contenu local et de la participation des opérateurs économiques nationaux à la croissance du pays.