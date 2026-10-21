Maroc: Le Royaume des sommets réclame justice et équité budgétaire

Face aux défis persistants de la justice spatiale au Maroc, la Coalition civile pour la montagne vient de hausser le ton en adressant un mémorandum stratégique à l'Exécutif et au Parlement. Le mouvement plaide pour l'instauration immédiate d'une politique publique globale, dotée de financements pérennes, afin de réparer les injustices historiques qui pèsent sur les régions montagneuses et leurs habitants.

Dans ce document incisif, la Coalition rappelle d'emblée que l'équité envers ces territoires constitue la clef de voûte de toute véritable justice spatiale. Les montagnes marocaines regorgent pourtant de richesses vitales pour le pays, qu'il s'agisse de ressources hydriques, forestières, minières ou de formidables qualifications culturelles. Cependant, ce potentiel stratégique se heurte chaque jour à des difficultés structurelles : contraintes géographiques sévères, enclavement et explosion des coûts pour l'accès aux services de base. C'est pourquoi le mémorandum défend avec force le principe d'une discrimination positive territoriale dans la distribution des investissements publics, en se basant sur des critères objectifs tels que le niveau de déficit, l'isolement et la rudesse du relief.

Au cœur de cette plateforme de revendications figure la nécessité absolue d'adopter un cadre législatif spécifique à la montagne. Ce texte fondateur doit impérativement circonscrire la spécificité de ces espaces tout en fixant noir sur blanc les obligations juridiques de l'État et des collectivités territoriales. Consciente de l'urgence, la Coalition va jusqu'à mettre une proposition de loi clés en main à la disposition des institutions, tout en les invitant à ouvrir des concertations constructives durant les trois premiers mois de la mandature pour parvenir à une adoption effective dès la première année législative.

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Dans cette même optique, le mémorandum insiste sur la résolution des goulets d'étranglement fonciers qui paralysent l'investissement local et freinent la stabilité démographique, qu'il s'agisse des terres collectives, du domaine forestier ou de l'immatriculation foncière. Pour piloter cette transition, il est également proposé de créer une instance nationale de coordination des politiques publiques, couplée à un plan de développement intégré couvrant la période allant jusqu'en 2032.

Sur le plan financier, la feuille de route exige la mise en place d'un fonds ou d'un guichet de financement exclusif, adossé à une programmation pluriannuelle et à des critères préférentiels d'investissement. La Coalition demande ainsi l'intégration d'un budget spécial dans la prochaine loi de finances, garantissant la transparence des crédits alloués et la traçabilité des résultats escomptés. Cette rigueur financière doit aller de pair avec un programme d'urgence destiné à briser l'enclavement des zones les plus vulnérables.

Il s'agit en premier lieu de moderniser les infrastructures sanitaires et éducatives à travers le déploiement de personnel médical, la fluidification des transports d'urgence, le renforcement des internats et du transport scolaire pour enrayer l'abandon précoce des bancs de l'école, notamment chez les jeunes filles. La réhabilitation du réseau routier, la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable et l'extension de la couverture numérique complètent ce volet d'urgence sociale.

Par ailleurs, la revitalisation de l'économie de montagne passe par le soutien résolu à l'agriculture durable, aux coopératives, à l'écotourisme, à l'artisanat ainsi qu'à la transformation locale, tout en facilitant l'accès aux marchés et au crédit. Le texte insiste également sur l'urgence d'établir des règles de partage équitable des revenus générés par l'exploitation des richesses naturelles du cru, tout en astreignant les entreprises à des engagements sociaux et environnementaux stricts.

Face aux aléas climatiques et géologiques qui menacent ces régions -- séismes, inondations, sécheresses, incendies ou isolement par la neige --, la mise en place d'une stratégie multirisque dotée de cartes prédictives et de systèmes d'alerte précoce est jugée indispensable. Cet effort de développement ne saurait faire l'économie de la préservation du patrimoine matériel, immatériel et des identités locales, avec en premier chef la langue et la culture amazighes.

Enfin, ancrant sa démarche dans la démocratie participative, la Coalition appelle à l'implication active des populations locales, des associations, des jeunes et des femmes tout au long du cycle des projets, de leur conception à leur évaluation. L'instauration d'une gouvernance transparente exige la publication de rapports annuels connectant directement la dépense publique aux réalisations de terrain, ainsi qu'une évaluation indépendante à mi-parcours et au terme du mandat. En tendant la main aux pouvoirs publics à travers son expertise et ses propositions concrètes, le mouvement espère voir ces doléances trouver un écho institutionnel immédiat, transformant enfin la montagne marocaine en un territoire d'opportunités et de pleine citoyenneté.