Afrique: Au-delà du folklore, le 14ème Festival national de Loutar célèbre la diversité culturelle

Humble par sa facture, immense par sa portée, le Loutar résonne cette année au rythme de la Fête de l'Unité. Du 21 au 31 octobre 2026, la 14ème édition du Festival national de Loutar dépasse la simple nostalgie pour célébrer une identité pluraliste, vibrante et vivante.

Une mélodie aux accents de mémoire

Il est des instruments qui n'ont nul besoin de fracas pour imposer leur présence. Compagnon séculaire de la chanson populaire et de l'aïta, le Loutar incarne la mémoire sensible du Maroc.

Cette année, sa voix prend un relief singulier. Organisée par l'Association du Maroc profond pour la protection du patrimoine en partenariat avec le ministère de la Culture et la région Casablanca-Settat, cette édition rayonne à travers Settat, Berrechid, Ben Ahmed et Benslimane. En coïncidant avec la célébration de la Fête de l'Unité le 31 octobre, le festival transforme ses accords traditionnels en une méditation sur le sentiment d'appartenance nationale.

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L'harmonie dans la pluralité

En musique comme dans la construction d'une nation, la beauté naît de la rencontre des nuances, non de l'uniformité. Le Maroc s'est bâti sur une mosaïque de cultures et d'expériences accumulées au fil des siècles. Le Loutar témoigne de cette faculté qu'ont les arts populaires à exprimer l'essentiel avec une grande sobriété.

À travers ce rendez-vous musical, la culture affirme sa véritable nature : loin d'être un simple ornement festif, elle constitue le ciment humain d'une société et le vecteur par lequel elle transmet ses repères aux générations futures.

Transmettre plutôt que commémorer

L'enjeu dépasse la fascination nostalgique pour le passé. Si les Marocains reconnaissent d'emblée la valeur de leur patrimoine, il s'agit désormais de lui insuffler une vitalité quotidienne : Intégrer davantage les arts populaires dans les parcours de formation ; documenter le savoir-faire des maâlems, des artisans du bois et des chercheurs ; et impliquer la jeunesse, non comme de simples spectateurs, mais comme les artisans du renouveau culturel.

Investir dans ce patrimoine vivant renforce le lien social et ouvre de véritables perspectives de création et d'apprentissage.

Au-delà du spectacle, une empreinte durable

Que restera-t-il une fois les projecteurs éteints ? Le succès véritable de cette édition ne se mesurera pas seulement à l'applaudimètre des soirées, mais à sa capacité à inscrire cette mémoire dans la durée.

Par sa simplicité, le Loutar nous rappelle que la patrie s'apparente à une grande symphonie : elle ne repose pas sur une note isolée, mais sur la juste harmonie de ses sons. Car si les nations ne vivent pas uniquement de leur passé, elles perdent une part de leur âme lorsqu'elles oublient d'en écouter le chant.