Maroc: Le Royaume à l'honneur au Salon international de l'alimentation de Paris

Plus de 80 entreprises marocaines, représentant différentes filières agro-alimentaires, ont pris part à la 31ème édition du Salon international de l'alimentation (SIAL) tenu au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte.

Initiée par Morocco Foodex, la participation marocaine a réuni quelque 82 exposants, dont 13 primo-exportateurs, avec pour objectif de mettre en valeur la diversité et la richesse de l'offre marocaine, ainsi que le savoir-faire des entreprises et des coopératives nationales dans les différentes filières représentées.

D'une superficie de 1.181 m2, le pavillon marocain est réparti entre deux halls distincts dont le premier d'une superficie de plus de 1.005 m2, dédié aux produits agroalimentaires et aux produits de la mer et le deuxième couvrant 175,5 m2 et consacré aux produits de confiserie, de biscuiterie et de chocolaterie.

A cette occasion, l'ambassadeure de SM le Roi à Paris, Samira Sitaïl s'est dite fière de la 17e participation du Royaume à ce Salon, soulignant que cette participation illustre le dynamisme du secteur agroalimentaire marocain et la diversité de ses filières, portées par des marques emblématiques qui témoignent du savoir-faire national.

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Le pavillon marocain offre, selon elle, un aperçu de la richesse de la production nationale, avec une gamme variée de produits comprenant notamment l'huile d'olive, les dattes, les sardines ainsi que les produits issus des filières céréalières et du blé, ajoutant que cette diversité reflète le potentiel du secteur agroalimentaire marocain dans ses différentes composantes et constitue un levier de promotion des produits du Royaume auprès des professionnels et des marchés internationaux.

Soulignant l'importance du SIAL en tant que rendez-vous majeur de l'industrie agroalimentaire mondiale, Mme Sitaïl a mis l'accent sur l'importance de soutenir les exposants marocains et de valoriser les produits nationaux sur la scène internationale, faisant de cette participation une occasion de promouvoir l'excellence et la diversité de l'offre agroalimentaire du Royaume.

De son côté, Ibrahim Bouhanch, délégué de Morocco Foodex, a fait savoir qu'à travers sa participation au SIAL Paris 2026, Morocco Foodex poursuit une double ambition de promouvoir la richesse et la diversité de l'offre agroalimentaire marocaine et de faire de l'origine Maroc une référence internationale en matière de qualité, de durabilité et de responsabilité.

Il a, en outre, précisé que cette édition se distingue notamment par la participation de huit nouvelles sociétés prenant part pour la première fois au SIAL, ainsi que par l'intégration de 13 primo-exportateurs, dont deux entreprises et onze coopératives, issus de différentes régions du Royaume.

Cette ouverture aux nouveaux opérateurs illustre la volonté de Morocco Foodex d'élargir la base exportatrice nationale et de valoriser le potentiel des petites et moyennes entreprises et des coopératives, notamment celles spécialisées dans les produits du terroir, a-t-il relevé.

La participation du Maroc à ce salon s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la visibilité des produits marocains à l'international et de consolidation de leur positionnement sur le marché européen. Elle constitue également une opportunité pour les opérateurs marocains participants de promouvoir leurs produits, de développer leurs réseaux de partenaires commerciaux, de nouer de nouveaux contacts d'affaires et d'explorer de nouvelles perspectives de développement à l'export.

Véritable vitrine de l'industrie agroalimentaire mondiale, le SIAL PARIS réunit à chaque édition plus de 8.000 exposants internationaux issus de plus de 130 pays et de 285.000 visiteurs professionnels, notamment des importateurs, distributeurs, centrales d'achat, grossistes, industriels, acteurs de la restauration ainsi que des professionnels de l'innovation alimentaire.