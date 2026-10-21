Tunisie: Attijari Leasing porte ses approbations à 305,62 MDT en neuf mois

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Hausse de 18 %. Les approbations d'Attijari Leasing atteignent 305,62 million de dinars (MDT) à fin septembre 2026. Les mises en force, à 208,94 MDT, progressent de 1,5 %.

Attijari Leasing totalise 305,62 MDT d'approbations, c'est-à-dire de contrats de leasing validés, à fin septembre 2026, contre 258,91 millions un an plus tôt. Sur le troisième trimestre, elles s'élèvent à 90,31 MDT, contre 80,50 millions, soit une hausse de 12 %.

Les mises en force, qui correspondent à des contrats dont la facturation est entrée en vigueur, s'établissent à 208,94 MDT sur neuf mois, contre 205,94 millions en 2025. Au troisième trimestre, elles atteignent 68,94 millions, contre 66,24 millions, soit 4 % de plus. Ces données proviennent des indicateurs d'activité trimestriels de la société. Celles de 2026 ne sont pas auditées.

Le produit net de leasing ressort à 25,14 MDT, en hausse de 1 %, mais recule de 3 % sur le trimestre, à 8,78 millions. Les revenus nets baissent de 2 % sur neuf mois, à 54,25 millions. Les charges d'exploitation hors provisions augmentent de 6 %, à 15,19 millions.

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Le taux des actifs classés passe de 8,63 % à 8,21 %. Les capitaux propres, hors résultat de la période, progressent de 5 %, à 74,41 MDT. La trésorerie nette diminue de 77 %, à 1,64 million. Les emprunts bancaires représentent 82 % des ressources, contre 75 % un an plus tôt.

Dans le leasing mobilier, les approbations augmentent dans les cinq secteurs, avec une hausse de 42 % pour l'agriculture, de 49 % pour le tourisme et de 49 % pour le bâtiment et travaux publics. Pour les mises en force, les services et le commerce reculent de 8 %, à 129,67 MDT. Les autres secteurs progressent. Attijari Leasing indique avoir lancé son plan stratégique 2026-2030.

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