Tunisie: Huile d'olive et dattes bio - Le pays réalise 700 millions de dinars à l'export

Le secteur de l'agriculture biologique confirme son rôle de levier économique majeur en Tunisie. À la fin du mois de septembre 2026, les recettes d'exportation de la filière ont atteint environ 700 millions de dinars, a annoncé le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, lors d'un atelier consacré aux perspectives de la filière.

Des atouts stratégiques et des filières phares

Portée principalement par l'huile d'olive bio et les dattes, cette dynamique repose sur un cadre réglementaire adapté, une solide expertise des professionnels du secteur ainsi que des mécanismes rigoureux de contrôle, de certification et de traçabilité garantissant la conformité aux normes internationales.

Priorités : Consolider l'export et dynamiser le marché local

Si l'Union européenne demeure le principal marché stratégique, le ministre a insisté sur la nécessité de maintenir de hautes exigences de qualité. L'ambition nationale s'oriente également vers le développement du marché intérieur afin que les retombées économiques profitent davantage aux producteurs et aux régions.