Tunisie: Gabès - Une route côtière de 35 km pour désenclaver le littoral sud

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat envisage de réaliser l'étude d'aménagement de la route côtière reliant Gabès à Zarat avec des crédits dépassant 262 mille dinars.

Longue de 35 km, cette route permettra de désenclaver plusieurs zones du littoral sud de Gabès et de valoriser ce littoral, réputé pour la beauté de ses plages.

Le gouverneur de Gabès, Ridha Ncibi, a tenu mardi une séance de travail consacrée à ce projet, à laquelle ont pris part la présidente du conseil régional, le directeur régional de l'Équipement et le coordinateur du Programme de développement intégré.

La réunion a aussi porté sur le suivi de nouveaux projets approuvés pour la région, dans le cadre de la troisième tranche du Programme de développement intégré.

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Le comité de pilotage a validé quatre projets révisés moyennant un coût initial de 4 MD.

Ces projets comprennent l'aménagement de trois rues à Chatt Essalem (Gabès-Ville) pour une enveloppe de 1,1 MD, la reconstruction d'un club de jeunes ruraux à Zemorten (Dekhila Toujane) pour 360 mille dinars et la création d'un marché municipal à Bouchemma.

Parmi ces projets, figurent aussi l'aménagement du marché hebdomadaire moyennant un coût de 1,6 MD et la création d'une zone irriguée à Ouled Slama (Mnara Habib) pour 923 mille dinars.

Les études et dossiers d'appels d'offres de ces projets seront lancés prochainement.