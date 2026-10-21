Tunisie: Gabès - Une route côtière de 35 km pour désenclaver le littoral sud

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat envisage de réaliser l'étude d'aménagement de la route côtière reliant Gabès à Zarat avec des crédits dépassant 262 mille dinars.

Longue de 35 km, cette route permettra de désenclaver plusieurs zones du littoral sud de Gabès et de valoriser ce littoral, réputé pour la beauté de ses plages.

Le gouverneur de Gabès, Ridha Ncibi, a tenu mardi une séance de travail consacrée à ce projet, à laquelle ont pris part la présidente du conseil régional, le directeur régional de l'Équipement et le coordinateur du Programme de développement intégré.

La réunion a aussi porté sur le suivi de nouveaux projets approuvés pour la région, dans le cadre de la troisième tranche du Programme de développement intégré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le comité de pilotage a validé quatre projets révisés moyennant un coût initial de 4 MD.

Ces projets comprennent l'aménagement de trois rues à Chatt Essalem (Gabès-Ville) pour une enveloppe de 1,1 MD, la reconstruction d'un club de jeunes ruraux à Zemorten (Dekhila Toujane) pour 360 mille dinars et la création d'un marché municipal à Bouchemma.

Parmi ces projets, figurent aussi l'aménagement du marché hebdomadaire moyennant un coût de 1,6 MD et la création d'une zone irriguée à Ouled Slama (Mnara Habib) pour 923 mille dinars.

Les études et dossiers d'appels d'offres de ces projets seront lancés prochainement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.