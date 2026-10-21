Tunisie: Défense nationale - Les principaux projets prévus dans le budget économique 2027

Le projet du budget économique pour l'année 2027 a fixé les priorités de la Défense nationale. L'État veut développer le système militaire et renforcer la préparation des forces armées. De plus, l'armée jouera un rôle clé dans le développement économique et social du pays.

Selon un document du ministère de l'Économie et de la Planification, ces programmes s'inscrivent dans le plan de développement 2026-2030. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des militaires. Le plan prévoit aussi de soutenir la formation professionnelle, la recherche scientifique et l'industrie militaire.

Renforcement des capacités et gestion des crises

L'année prochaine, le gouvernement poursuivra la modernisation de l'armée. Il souhaite améliorer sa capacité à gérer les crises et à faire face aux menaces traditionnelles et nouvelles.

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Les grands axes stratégiques comprennent la modernisation du cadre juridique et administratif ainsi que l'augmentation de la préparation au combat et l'équipement en nouvelles technologies. Le plan prévoit également le développement des partenariats militaires internationaux, la numérisation de la gestion administrative et l'amélioration de la prise en charge sociale et médicale des militaires.

Industrie militaire et recherche : Réduire les importations

Le ministère de la Défense veut instaurer une stratégie nationale de fabrication militaire. Le but est de réduire les importations de matériel en s'appuyant sur les compétences et l'industrie locales.

Dans ce cadre, la construction d'un nouveau centre de recherche militaire aux normes internationales est prévue. Ce centre travaillera sur des projets stratégiques, notamment dans les énergies renouvelables, le traitement de l'eau et la valorisation du phosphate.

De son côté, le Centre National de Cartographie et de Télédétection créera un système de suivi en temps réel de la flotte administrative pour économiser le carburant, avec un coût estimé à 12 millions de dinars. Un projet national de cartographie de précision sera également réalisé.

Relance des projets de développement dans le Sud

Les nouveaux projets touchent directement les régions du Sud. À Kébili, le plan prévoit le développement de la zone d'El Chareb, la production de pommes de terre et la création d'un site de protection de l'outarde houbara, une espèce menacée.

À Tataouine, l'aménagement de la zone de Borj Bourguiba permettra de dynamiser l'économie locale. Dans les zones de Régim Maâtoug et El Mohdes, les travaux porteront sur l'entretien des stations agricoles, l'aménagement de lots de terre, le forage de puits et l'installation d'équipements solaires.

Formation professionnelle et emploi pour les jeunes

Un nouveau centre militaire de formation professionnelle ouvrira à Sidi Bouzid. Il proposera plusieurs spécialités pour créer des emplois pour les jeunes de la région.

Le ministère de la Défense supervise actuellement 12 centres de formation offrant 61 spécialités. La réforme en cours vise à adapter ces formations aux standards internationaux et aux évolutions technologiques.

Nouveaux hôpitaux et infrastructures sportives

Le projet prévoit plusieurs investissements majeurs dans la santé et le sport. À Bizerte, la construction d'un hôpital militaire universitaire est estimée à 290 millions de dinars. À Sfax, la création d'un centre d'oxygénothérapie hyperbare représentera un coût de 6 millions de dinars.

À Tunis, le projet comprend l'achèvement du service des consultations externes à l'hôpital militaire principal. Enfin, la construction d'une salle de sport polyvalente à Miftah Saadallah profitera aux athlètes militaires et à leurs familles.

Logements sociaux et fermes militaires

L'Office des logements militaires poursuivra ses programmes de construction. Entre 2026 et 2030, un total de 665 logements seront bâtis pour un coût global de 203 millions de dinars.

Enfin, l'Office des fermes militaires investira durant la période 2024-2030 pour renforcer l'autosuffisance de l'armée. Les projets incluent une étable pour 300 veaux, une unité de production d'aliments composés, l'installation de centrales solaires, une unité de production d’œufs ainsi qu'une huilerie moderne.