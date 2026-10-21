Afrique: Inclusion économique des femmes - Le pays distingué par l'Union Africaine

La Tunisie figure parmi les pays africains salués par l'Union Africaine pour leurs avancées dans la mise en oeuvre de l'initiative d'inclusion financière et économique des femmes et des jeunes. Cette reconnaissance récompense les efforts nationaux en faveur de l'autonomisation économique des femmes, du soutien à l'entrepreneuriat féminin et du renforcement de leur participation à l'activité économique.

Cette distinction a été annoncée à l'occasion de la deuxième édition du dialogue « Egumeni » sur l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, organisée par la Commission de l'Union africaine du 19 au 21 octobre 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie, selon un communiqué du ministère tunisien de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées publié sur sa page Facebook.

Cette reconnaissance met notamment en lumière le programme national « Raïdet », destiné à soutenir la création et le développement de projets portés par des femmes, à faciliter leur accès aux financements et à renforcer leur autonomie économique. Le programme a contribué à la création de plus de 10 000 emplois.

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À travers cette distinction, la Tunisie est également appelée à poursuivre ses efforts en faveur de l'égalité entre les sexes et à contribuer aux objectifs de l'Union africaine visant à renforcer l'inclusion financière et économique des femmes et des jeunes, ainsi qu'à élargir leurs possibilités de participation au développement.

Organisé conjointement par l'Union Africaine et la Banque Mondiale, l'événement a réuni plus de 250 participants, dont des ministres et des experts. L'initiative d'inclusion financière et économique des femmes et des jeunes ambitionne de mobiliser 100 milliards de dollars afin de soutenir 10 millions de femmes et de jeunes Africains d'ici à 2030.

Outre la Tunisie, six autres pays ont été distingués pour leurs politiques nationales en faveur de l'autonomisation économique et sociale : l'Algérie, le Rwanda, les Seychelles, le Zimbabwe, le Cameroun et le Botswana.