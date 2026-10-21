Tunisie: Le Bardo - Un suspect impliqué dans un trafic de vol de tuyaux en cuivre arrêté

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les agents et cadres du district de la sûreté nationale du Bardo ont réussi à interpeller un jeune homme impliqué dans une série de vols de tuyaux en cuivre dérobés dans des habitations de la région. Le coupable s'emparait des installations en les arrachant avant de les revendre.

Selon les éléments disponibles, l'enquête a débuté suite à la plainte d'un citoyen signalant le vol de tuyaux en cuivre situés dans le jardin de son domicile.

Saisie de l'affaire, la zone de la sûreté nationale du Bardo a mené les investigations nécessaires. Des investigations approfondies ont permis, dans un premier temps, de diriger les soupçons vers un jeune homme résidant dans les quartiers ouest de la capitale. En poursuivant les recherches, les enquêteurs ont réussi à identifier formellement le suspect. Agissant en coordination avec le ministère public, les forces de l'ordre lui ont tendu un piège minutieux qui s'est soldé par son arrestation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.