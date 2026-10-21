Tunisie: Le Bardo - Un suspect impliqué dans un trafic de vol de tuyaux en cuivre arrêté

Les agents et cadres du district de la sûreté nationale du Bardo ont réussi à interpeller un jeune homme impliqué dans une série de vols de tuyaux en cuivre dérobés dans des habitations de la région. Le coupable s'emparait des installations en les arrachant avant de les revendre.

Selon les éléments disponibles, l'enquête a débuté suite à la plainte d'un citoyen signalant le vol de tuyaux en cuivre situés dans le jardin de son domicile.

Saisie de l'affaire, la zone de la sûreté nationale du Bardo a mené les investigations nécessaires. Des investigations approfondies ont permis, dans un premier temps, de diriger les soupçons vers un jeune homme résidant dans les quartiers ouest de la capitale. En poursuivant les recherches, les enquêteurs ont réussi à identifier formellement le suspect. Agissant en coordination avec le ministère public, les forces de l'ordre lui ont tendu un piège minutieux qui s'est soldé par son arrestation.