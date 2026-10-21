Tunisie: Foire du livre tunisien, jusqu'à 50 % de remise pour la Journée de l'éditeur

Du 23 octobre au 1er novembre, la 5e édition de la Foire national du livre tunisien présente plus de 6 000 titres à la Cité de la culture.

La 5e édition de la Foire national du livre tunisien se tient du 23 octobre au 1er novembre 2026 à la Cité de la culture Chedly Klibi, sous l'égide du ministère des Affaires culturelles. Elle est placée cette année sous le slogan « Avec la lecture... Ta vie sera ensoleillé ».

La Foire rassemble 66 maisons d'édition, qui exposent plus de 6 000 titres, couvrant les domaines littéraire, intellectuel et scientifique.

L'inauguration officielle aura lieu le vendredi 23 octobre 2026 à 10 h, en présence des acteurs culturels, des éditeurs et des amateurs de livres.

Les visiteurs sont accueillis chaque jour de 10 h à 19 h 30, dans la salle des jeunes créateurs, le hall de la Cité de la culture et la bibliothèque publique.

À l'occasion de la Journée de l'éditeur, célébrée le 26 octobre, une remise exceptionnelle pouvant atteindre 50 % sur le prix des livres sera proposée aux visiteurs.