Tunisie: Foire du livre tunisien, jusqu'à 50 % de remise pour la Journée de l'éditeur

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Du 23 octobre au 1er novembre, la 5e édition de la Foire national du livre tunisien présente plus de 6 000 titres à la Cité de la culture.

La 5e édition de la Foire national du livre tunisien se tient du 23 octobre au 1er novembre 2026 à la Cité de la culture Chedly Klibi, sous l'égide du ministère des Affaires culturelles. Elle est placée cette année sous le slogan « Avec la lecture... Ta vie sera ensoleillé ».

La Foire rassemble 66 maisons d'édition, qui exposent plus de 6 000 titres, couvrant les domaines littéraire, intellectuel et scientifique.

L'inauguration officielle aura lieu le vendredi 23 octobre 2026 à 10 h, en présence des acteurs culturels, des éditeurs et des amateurs de livres.

Les visiteurs sont accueillis chaque jour de 10 h à 19 h 30, dans la salle des jeunes créateurs, le hall de la Cité de la culture et la bibliothèque publique.

À l'occasion de la Journée de l'éditeur, célébrée le 26 octobre, une remise exceptionnelle pouvant atteindre 50 % sur le prix des livres sera proposée aux visiteurs.

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