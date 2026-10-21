Angola: Sommet sur les normes du système financier réunit experts et gestionnaires à Luanda

Luanda — Un sommet sur les normes du système financier angolais se tiendra samedi 24 à Luanda, dans l'objectif de rapprocher les professionnels du secteur financier, du monde universitaire et de la société civile autour de la culture normative.

Intitulé « Sommet Normas e Banca + », cet événement, une initiative de SILCU Empreendimentos, réunira des régulateurs, des universitaires, des experts, des gestionnaires, des étudiants et d'autres acteurs du système financier.

Sous le thème « De la théorie à la pratique : l'impact des normes sur l'avenir des banques et du système financier », le sommet a pour objectif d'examiner la transformation des normes en pratiques susceptibles de renforcer la sécurité, la confiance et la qualité des décisions financières.

Les approches s'articuleront autour de quatre thèmes : « Réglementation financière et culture réglementaire : des règles à la confiance dans le système financier », « Gouvernance d'entreprise, conformité et culture éthique : quand le respect des règles devient culture », « Culture juridique financière, protection des consommateurs et inclusion financière » et « Sécurité juridique dans les opérations bancaires : des garanties de crédit au recouvrement d'actifs ».

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Selon Manuel Guimarães António, coordinateur du Sommet, cette initiative découle d'une préoccupation concernant le décalage entre les règles du système financier et leur application au quotidien, un défi qui exige formation et pratiques institutionnelles cohérentes.

Lors de la conférence de presse de lancement, le responsable a indiqué que l'objectif est d'aborder la protection des clients dans leurs opérations avec le système, la qualité de l'information sur les produits proposés et le traitement des réclamations.

Ainsi, cette initiative, qui se veut annuelle, permettra de montrer comment la réglementation, la gouvernance et la performance des professionnels peuvent contribuer à des relations financières plus transparentes et responsables.

Les discussions seront animées par des représentants de la Commission des marchés de capitaux (CMC), de l'Agence angolaise de réglementation et de supervision des assurances (ARSEG) et des experts.