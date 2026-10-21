Angola: Les Églises appelées à répondre aux défis sociaux des communautés

Luanda — Les Églises ont été appelées à renforcer leur action sociale, en partenariat avec l'État et les familles, afin de répondre aux défis qui affectent la société angolaise, de promouvoir le dialogue et de contribuer à la restauration des valeurs morales, civiques et religieuses, en accordant une attention particulière à la jeunesse.

Cet appel a été lancé lors de la IIe Conférence nationale oecuménique sur la restauration des valeurs morales, civiques et religieuses en Angola, organisée dans le cadre de la Biennale de Luanda 2026 -- Forum panafricain pour la culture de la paix, sous le thème « Eau, dialogue et coopération ».

Dans son intervention, le chanoine Antero Beji a souligné la nécessité d'une réflexion approfondie sur les valeurs qui guident la société, estimant que l'Église doit contribuer à la compréhension des problèmes qui affectent les individus, sans pour autant en faire porter la responsabilité exclusive aux nouvelles générations.

Selon le religieux, il est indispensable d'identifier les causes des comportements sociaux et de créer les conditions permettant aux citoyens de trouver des perspectives de vie, ainsi que le bien-être, la justice, la solidarité et la fraternité.

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Il a également plaidé pour un renforcement du dialogue entre les institutions religieuses, l'État et les familles, soulignant que chacun porte une responsabilité dans l'édification d'une société plus juste, inclusive et engagée en faveur de la paix.

De son côté, l'évêque Filomena Teta a souligné que les institutions religieuses assument des responsabilités spirituelles et sociales dans le rétablissement des valeurs morales, notamment auprès des jeunes, des femmes et des enfants.

Elle a estimé que le dialogue est essentiel pour surmonter les divisions et renforcer la coexistence pacifique entre les Angolais, affirmant que l'Église doit continuer à transmettre des valeurs telles que la tolérance, la patience et le respect au sein des communautés.

L'évêque a désigné la gestion des ressources en eau comme un domaine exigeant de la responsabilité, soutenant que les investissements dans les infrastructures doivent garantir un accès effectif de la population à l'eau.

À cette occasion, le secrétaire général du CICA, Vladimir Agostinho, a appelé les Églises à renforcer leur rôle dans la résolution des problèmes sociaux, la promotion des valeurs morales et la consolidation de la paix, plaidant pour une implication plus active des communautés religieuses dans la vie des quartiers et de la société angolaise.

Le secrétaire général du CICA a insisté sur la nécessité pour les Églises d'assumer une plus grande responsabilité face aux problèmes qui affectent les communautés, plutôt que de se distancier des difficultés rencontrées par des personnes n'appartenant pas à leurs congrégations respectives.

Selon Vladimir Agostinho, l'unité entre les différentes confessions religieuses est également cruciale pour renforcer le témoignage de l'Église et consolider sa contribution à la réconciliation nationale.

« La paix dont nous jouissons aujourd'hui porte la marque et la prière de l'Église », a-t-il déclaré, plaidant pour que les communautés chrétiennes continuent de s'investir dans la promotion du dialogue et d'une culture de la paix en Angola.

Le secrétaire général du CICA a par ailleurs souligné l'importance d'allier la force des jeunes à l'expérience des aînés, estimant que la coopération intergénérationnelle est indispensable à la transmission des valeurs et à l'édification d'une société fondée sur le respect mutuel.