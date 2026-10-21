Angola: Le vice-gouverneur de Luanda souligne le rôle des Églises dans la promotion de la paix

20 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB, DP et LUZ

Luanda — Le vice-gouverneur chargé du secteur politique et social de la province de Luanda, Manuel Gonçalves, a souligné ce mardi le rôle des Églises dans la promotion de la paix, de la réconciliation ainsi que des valeurs morales et civiques.

Selon ce responsable, qui s'exprimait devant la presse en marge de la Conférence nationale et oecuménique sur la restauration des valeurs morales, civiques et religieuses en Angola, le renforcement du partenariat entre les institutions religieuses et le gouvernement, en matière d'éducation et de formation des citoyens, constitue un levier pour le développement du pays.

D'après Manuel Gonçalves, les Églises jouent un rôle essentiel dans la formation du peuple angolais, en particulier de la jeunesse, grâce aux valeurs qu'elles transmettent et aux actions qu'elles mènent en faveur d'une coexistence sociale harmonieuse.

Il a ajouté que la coopération entre l'exécutif et les institutions oecuméniques est fondamentale pour l'éducation, la formation morale et le bien-être des citoyens, rappelant que les fidèles sont également des habitants qui font partie intégrante des différentes communautés.

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« Si l'Église a pour vocation d'évangéliser, nous avons, quant à nous, celle de gouverner et d'administrer ; mais nous œuvrons tous pour un dénominateur commun : notre peuple », a-t-il déclaré.

Selon le responsable, le gouvernement provincial de Luanda privilégie un rapprochement avec les Églises, reconnaissant leur contribution non seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans l'action sociale et l'identification des besoins des populations.

Dans cette optique, il a plaidé pour la poursuite du dialogue et de la collaboration entre les institutions publiques et religieuses, afin de mettre en oeuvre des initiatives qui promeuvent les valeurs morales et civiques, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des habitants.

Cette conférence se tient dans le cadre de la Biennale de Luanda 2026 - Forum panafricain pour la culture de la paix, sous le thème : « Eau, dialogue et coopération ».

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