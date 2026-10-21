Angola: Le Comité central du MPLA évalue les préparatifs du Congrès

Luanda — Le Comité central du MPLA se réunit ce mercredi à Luanda pour sa 11e session ordinaire afin d'évaluer la situation interne du parti et les préparatifs du 9e Congrès ordinaire, prévu les 9 et 10 décembre.

L'ordre du jour de la réunion, dirigée par le président du parti, João Lourenço, comprend l'examen des documents discutés lors de la réunion du Bureau politique de mardi, avec un accent particulier sur l'organisation du congrès et le budget du MPLA pour 2027.

Cette réunion intervient après la conclusion des conférences provinciales ordinaires de révision et de renouvellement des mandats dans les 21 provinces du pays, une des étapes du processus préparatoire au congrès.

Les travaux préparatoires ont également impliqué les structures de base et les comités municipaux et provinciaux, avec le renouvellement de leurs organes directeurs respectifs et la sélection des délégués au conclave.

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Le 9e Congrès ordinaire coïncide avec les célébrations du 70e anniversaire de la fondation du MPLA, sous la devise « MPLA - 70 ans, Engagement envers le peuple, Confiance en l'avenir ».

La dernière réunion ordinaire du Comité central s'est tenue le 12 mars 2026.

Le Comité central est l'organe directeur suprême du MPLA entre deux congrès. Il est chargé de délibérer sur l'orientation politique, d'approuver les plans d'activité et les budgets, ainsi que de préparer les décisions stratégiques du parti.