Angola: Le nouveau président de la Chambre de commerce plaide pour la création d'opportunités d'affaires

Ndalatando — Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Cuanza-Norte, Gaspar Manuel Machado, a plaidé, mardi, pour un renforcement du soutien aux entrepreneurs afin de faciliter l'accès au financement et la création d'entreprises.

« Nous ne voulons pas être seulement une institution qui défend les entrepreneurs, mais aussi une institution qui crée des opportunités de croissance pour les investisseurs », a déclaré Gaspar Machado, élu avec 55 voix, succédant à Gonçalves Aníbal Rodrigues.

Il a également annoncé son intention de renforcer la coopération avec l'Institut national d'appui aux petites et moyennes entreprises (INAPEM), en vue de former les entrepreneurs et de créer les conditions propices au développement des activités économiques dans la province.

Parmi les initiatives prévues, il a mis en avant la création du « Corridor de Kwanza », une plateforme de coopération commerciale qui devrait relier les Chambres de Commerce et d'Industrie de Cuanza-Norte, Malanje, Luanda, Icolo e Bengo, Bengo et Uíge, afin de faciliter les échanges commerciaux, de promouvoir les investissements et d'élargir les marchés pour les produits et services.

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Gaspar Manuel Machado a été élu lors d'une assemblée qui s'est tenue au Cine Ndalatando, en présence du vice-gouverneur provincial chargé du secteur économique et social, Marcos Garcia, du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angola, Vicente Soares, et de chefs d'entreprise.