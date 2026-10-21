Sénégal: 'On n'entre pas dans l'arène pour participer', dit Bassirou Diomaye Faye évoquant les chances de médailles sénégalaises aux JOJ 2026

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a dit son souhait de voir le Sénégal convertir en médailles l'avantage d'organiser les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026, soulignant que le pays "sait gagner quand il décide de gagner".

"Je n'aime pas les discours de consolation, et nos athlètes ne les aiment pas davantage", a-t-il dit dans un entretien avec le quotidien Le Soleil, assurant ne pas vouloir faire semblant, en réponse à une question sur les chances de médailles sénégalaises lors des JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a dévoilé, la semaine dernière, la liste des 136 athlètes devant représenter le Sénégal dans 23 disciplines lors des compétitions, qui se déroulent pour la fois sur le continent africain.

Les athlètes sénégalais, regroupés au sein de la "Team Sénégal", sont inscrits en escrime, natation, rugby à 7 (garçons et filles), beach handball (garçons et filles), futsal (garçons et filles), baseball5, beach wrestling, basketball 3x3 et volleyball de plage.

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Ils vont également concourir en taekwondo, wushu, danse, boxe, athlétisme, aviron, gymnastique, tennis de table, équitation, judo, triathlon, badminton et voile. Des disciplines telles que l'aviron et l'équitation sont chacune représentées par un athlète.

"Ils [les athlètes sénégalais] se préparent depuis des années pour ce rendez-vous. Ils auront le public avec eux. Ils connaissent le climat, le sable et le bruit. Tout cela s'appelle un avantage, et un avantage se convertit. Ce pays sait gagner quand il décide de gagner", a déclaré le président Faye.

Il a donné en exemple les Lions de football, qui ont remporté en 2022 pour la première fois la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et celle de 2025 sur le terrain, et l'athlète El Hadj Amadou Dia Ba, qui a remporté la seule médaille olympique (argent) du Sénégal en 1988 à Séoul, en Corée du Sud.

"Je dirai à nos jeunes ce qu'on m'a dit dans mon village avant chaque combat : on n'entre pas dans l'arène pour participer. Et je leur dirai de faire comme [Karl] Lewis à Barcelone. Sauter loin dès le premier essai et sourire", a déclaré le chef de l'Etat.