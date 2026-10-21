Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Avec les JOJ 2026, nous voulons obtenir une place, une industrie et une voix'

Dakar — Le Sénégal, à travers l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui démarrent le 31 octobre prochain, cherche à obtenir "une place, une industrie et une voix", a déclaré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans un entretien paru dans l'édition de mercredi du quotidien Le Soleil.

Interrogé sur ce que le Sénégal attend des JOJ 2026, au-delà de la fête, le chef de l'État a indiqué : "Trois choses, et je les ai en tête depuis le premier jour".

"La première, c'est une place. Avec le stade de Diamniadio, Dakar Arena, la piscine olympique et l'expérience de ces Jeux, Dakar devient la ville d'Afrique de l'Ouest capable d'accueillir n'importe quelle compétition mondiale", a-t-il dit.

"Les grands événements vont là où l'on a déjà prouvé qu'on savait faire, et nous allons le prouver", a ajouté Bassirou Diomaye Faye.

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La deuxième chose que le Sénégal veut obtenir des JOJ, c'est "une industrie". "Le sport, chez nous, est resté une passion. Je veux qu'il devienne une économie, avec des académies, des clubs structurés, des métiers, des entreprises, des emplois pour des milliers de jeunes qui vivent déjà de leur talent sans que l'État l'ait jamais organisé", a expliqué le chef de l'Etat.

La troisième chose que le Sénégal attend des JOJ 2026, c'est "une voix", a repris Bassirou Diomaye Faye.

"Ces premiers Jeux en Afrique s'ouvrent l'année où, pour la première fois, le Comité international olympique est présidé par une Africaine, une championne olympique du Zimbabwe. L'Afrique entre dans l'olympisme par deux portes à la fois, et ce n'est pas un hasard. Je veux que le Sénégal soit, dans cette nouvelle ère, le pays que l'on appelle en premier", a souligné Bassirou Diomaye Faye.

"Une fête, cela dure quinze jours. Une place, une industrie et une voix, cela se garde", a insisté le chef de l'État.

Les JOJ, premier événement olympique organisé sur le continent africain, vont se tenir du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.

Environ 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, avec une participation caractérisée par une parité totale.