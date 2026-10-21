Afrique: JOJ 2026 - 30 titres en jeu lors des épreuves de natation

21 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Plus de 300 nageurs vont participer aux épreuves de natation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, pour un total de 30 titres en jeu, a-t-on appris du Comité international olympique (CIO).

Les épreuves de natation vont se dérouler au Complexe Tour de l'OEuf du Point E, du 1er au 6 novembre, les séries le matin et les finales l'après-midi.

La natation est au programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse depuis 2010 et la première édition à Singapour, mais quelques changements notables prévus à Dakar, selon le CIO.

À l'exception du Sénégal, pays hôte, chaque Comité national olympique (CNO) pourra être représenté par un maximum de deux athlètes par genre, contre quatre lors des éditions précédentes, ajoute le Comité international olympique.

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Avec moins de participants par CNO, les épreuves de relais ont également été retirées du programme.

Seyni Faguèye Ndiaye, Sokhna Faty Ndiaye, Marta Alodia Biagini, Matteo Biagini, Nael Lamine Voisin et Mouhamadou Rassoul Lèye vont représenter le Sénégal en natation.

Lors de la dernière édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires (Argentine), en 2018, l'Australienne Kaylee McKeown, l'Italien Thomas Ceccon et le Hongrois Kristóf Milák avaient remporté des médailles d'or, avant de tous devenir champions olympiques à Paris (France) aux Jeux olympiques (JO) de 2024.

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