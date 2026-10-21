Sénégal: Sécurité des patients - Un cardiologue appelle à rendre obligatoire la formation continue des professionnels de santé

Dakar — Le docteur Mounir Dia, membre de la Société sénégalaise de cardiologie, a appelé, mardi, à rendre obligatoire la formation continue des professionnels de santé, afin de renforcer la sécurité des patients et d'améliorer la prise en charge des maladies chroniques.

"Notre recommandation claire, c'est d'en faire une obligation, que le médecin ne puisse pas rester cinq ans sans se mettre à jour dans la prise en charge de certaines pathologies comme l'hypertension artérielle et le diabète", a-t-il déclaré lors d'un webinaire organisé dans le sillage de la journée mondiale de la sécurité des patients commémorée le 17 octobre de chaque année.

Selon lui, la sécurité des patients ne dépend pas uniquement de la qualité des prescriptions, mais repose également sur la compréhension de la maladie par les personnes concernées, leur connaissance des traitements et leur confiance envers les professionnels de santé.

"Déjà, nos patients ne comprennent pas toujours leur maladie. Nous avons des hypertendus qui ne savent même pas ce que c'est que l'hypertension artérielle", a-t-il relevé, estimant que cette méconnaissance peut compromettre l'efficacité des soins.

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Le cardiologue a également attiré l'attention sur les difficultés liées à la disponibilité de certains médicaments, notamment les anticoagulants indispensables à des patients porteurs de valvulopathies.

Il a, en outre, déploré les discours susceptibles d'alimenter la méfiance envers les traitements médicaux, certains patients étant parfois amenés à privilégier d'autres solutions au détriment des prescriptions.

Pour le spécialiste, l'amélioration de la sécurité des soins passe ainsi par un dialogue plus ouvert entre soignants et malades. Il a appelé les professionnels de santé à mieux accompagner les patients sur le plan psychologique et à instaurer une relation de confiance.

"Il faut que les patients arrêtent d'avoir peur des soignants", a-t-il insisté, reconnaissant que les professionnels ont une responsabilité dans la construction de cette confiance.

Dr Mounir Dia a dans le même temps exhorté à la tenue régulière de rencontres sur le type de celui portant sur la sécurité des patients, permettant de mieux prendre en compte ses différentes dimensions, l'accès aux médicaments, la qualité de la relation entre les soignants et les personnes prises en charge.