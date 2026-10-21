Sénégal: Musique - Senmixmaster revendique 1 500 utilisateurs et mise sur l'IA pour améliorer la qualité d'écoute

Dakar, 21 oct (APS) - La plateforme sénégalaise Senmixmaster, spécialisée dans le mastering et l'amélioration de la qualité d'écoute des productions musicales grâce à l'intelligence artificielle (IA), a atteint 1 500 utilisateurs depuis son lancement en 2025, a-t-on appris de son fondateur, Boubacar Djiba.

"Aujourd'hui, notre produit est à 1 500 utilisateurs depuis son lancement", a-t-il déclaré, mardi, à Dakar, lors d'une séance d'écoute du prochain EP du rappeur sénégalais El Hadji Dame Dieng dit One Lyrical, avec lequel la plateforme a noué un partenariat.

Ingénieur du son depuis plus de quinze ans, M. Djiba explique avoir lancé cette initiative pour faciliter l'accès au mastering, une étape de la production musicale qui demeure, selon lui, "coûteuse pour de nombreux artistes sénégalais".

"Le mastering et la qualité sonore ne doivent plus être un luxe", a-t-il dit, précisant que Senmixmaster ne relève pas de l'IA générative, mais d'une technologie d'amélioration audio.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"La plateforme utilise l'analyse des fréquences sonores associée à des modèles d'IA open source pour améliorer et calibrer le son, quel que soit le genre musical", a-t-il indiqué.

Il a assuré que les productions téléversées ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles sans le consentement des artistes.

Boubacar Djiba a également annoncé un projet de cartographie de jeux de données afin de permettre aux musiciens de vérifier si leurs oeuvres sont utilisées par certaines plateformes d'IA générative.

La plateforme ambitionne d'étendre ses activités à l'échelle africaine, avec un lancement annoncé au Nigeria.

Désigné ambassadeur de Senmixmaster, l'artiste One Lyrical estime que l'intelligence artificielle constitue un outil d'accompagnement de la création musicale.

"L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer la créativité artistique", a-t-il relevé, soulignant que ces technologies peuvent faciliter le travail des artistes et leur donner accès à des outils professionnels.

Le partenariat a été présenté à l'occasion d'une séance d'écoute de "Sabodala", le prochain EP de One Lyrical, dont la sortie est annoncée pour le 23 octobre prochain.

Le Projet comprend huit titres, dont trois collaborations, et aborde notamment les réalités de la banlieue, la foi et la famille.

One Lyrical explique avoir choisi le titre "Sabodala" comme une métaphore du travail de recherche et de réflexion mené autour de ses textes.

Évoquant l'extraction de l'or dans la commune de Sabodala à Kédougou, nécessitant de creuser en profondeur, il invite les auditeurs à dépasser une écoute superficielle pour saisir les différents sens et les références contenus dans ses morceaux.

Lancée au Sénégal en 2025, Senmixmaster entend ainsi démocratiser l'accès au mastering grâce à l'intelligence artificielle et accompagner le développement de l'industrie musicale africaine.

Son promoteur cumule plus de 15 ans d'expérience dans l'écosystème culturel. Il a travaillé en tant que producteur et compositeur pour des rappeurs français de renom comme Black M et S.Pri Noir ou encore des beatmakers comme Spike Miller.