Sénégal: Diourbel - Le mot d'ordre du G7 'largement suivi'

Diourbel — Le mot d'ordre de grève de trois jours, décrété par le G7, groupe des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation, est "largement suivi" dans les établissements scolaires de la région de Diourbel (centre), mercredi, au premier jour de mouvement, a déclaré à l'APS, le secrétaire général du CUSEMS, Modou Thiam.

Ce mouvement vise à protester contre le retard du gouvernement dans la matérialisation des accords signés le 16 avril 2026 et qui portait sur le paiement des indemnités de correction et de surveillance des examens et la publication de l'audit sur les rappels des enseignants.

La publication du rapport sur le système de rémunération et l'application du décret n° 2026-65 relatif aux décisionnaires font aussi partie des doléances des syndicats grévistes, dont le CUSEMS, Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et du secondaire.

"Le gouvernement tarde à matérialiser des accords qu'il a déjà signés", a déploré le responsable syndical, selon lequel ce mouvement résulte d'un plan d'action destiné à amener les autorités à respecter leurs engagements.

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"Ce n'est pas une question de satisfaction, car on ne part pas en grève de gaieté de coeur", a-t-il déclaré, rappelant que les enseignants souhaitent poursuivre normalement les activités d'enseignement et d'apprentissage.

Pour le secrétaire général du CUSEMS à Diourbel, l'urgence désormais dans la matérialisation des accords déjà signés avec le gouvernement.

Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a fait état lundi d'un taux d'exécution de 99 % des points du protocole d'accord signé avec les syndicats d'enseignants le 16 avril 2026, se disant "surpris" par le mot d'ordre de grève de trois jours annoncé par le G7 du 21 au 23 octobre.

" Je suis surpris parce que le dialogue n'a jamais été rompu ni suspendu", a-t-il déclaré lors d'un point de presse du gouvernement sur le climat social.

Selon le ministre, le comité de suivi des accords tient des rencontres mensuelles, voire bimensuelles, avec la participation des organisations syndicales, contrairement aux rencontres bimestrielles initialement prévues.

De plus, a fait valoir Moustapha Guirassy, tous les points du protocole dont les échéances sont fixées au plus tard à fin octobre ont été traités, à l'exception de la formation diplômante des instituteurs adjoints.

Parmi les avancées citées figurent le paiement intégral des indemnités dues aux formateurs externes des Centres régionaux de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) au titre des années 2023 à 2025, ainsi que le règlement de plus de 75 % des indemnités de fin d'examen.

Il a également fait état de propositions élaborées conjointement par l'administration et les syndicats concernant les indemnités de sujétion et les critères d'éligibilité à certaines classes spéciales.

Selon lui, des progrès ont été également enregistrés dans le traitement des dossiers d'immatriculation et la digitalisation des procédures administratives.