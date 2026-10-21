Sénégal: Potou - La Der lance un projet de stockage de 300 millions FCFA

Du 19 au 23 octobre 2026, le Délégué général de la Der/FJ, Dr Abdoulaye Niane, conduit une deuxième tournée nationale de sensibilisation, d'enrôlement et de remise de financements.

Au programme, renseigne un communiqué de presse, la promotion des dispositifs d'accompagnement de la Der/FJ et le soutien aux initiatives économiques locales, avec un temps fort à Potou, où les travaux d'installation d'une infrastructure de stockage frigorifique et sec de 300 millions de FCFA ont été lancés ce 19 octobre 2026 pour renforcer la conservation de l'oignon et d'autres produits horticoles.

La Der/FJ poursuit sa stratégie de territorialisation en allant à la rencontre des populations et des acteurs économiques. Cette deuxième tournée nationale, renseigne le document, vise à rapprocher les dispositifs de financement des bénéficiaires, à faciliter leur enrôlement et à encourager le développement d'initiatives entrepreneuriales portées notamment par les femmes et les jeunes.

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Le programme prévoit des séances d'information et de sensibilisation, des opérations d'enrôlement au Nano Crédit ainsi que des remises de financements dans le cadre du programme «BE YES ». Selon le document, la première journée, organisée le lundi 19 octobre 2026 dans les localités de Louga, Potou et Kebemer a été marquée par une étape majeure pour le secteur agricole avec la pose de la première pierre d'une infrastructure de stockage à Potou, dans la commune de Léona, département de Louga.

D'un coût de 300 millions de FCFA, cette infrastructure de stockage frigorifique et sec disposera d'une capacité totale de 1 500 tonnes, dont 200 tonnes sous froid. Elle vise à apporter une réponse concrète aux difficultés de conservation auxquelles sont confrontés les producteurs, particulièrement pendant les périodes de forte production.

En renforçant les capacités de stockage, le projet contribuera à réduire les pertes post-récolte, à préserver la qualité des produits et à améliorer les conditions de commercialisation des récoltes. Il ambitionne également de favoriser une meilleure régulation de l'offre sur le marché et de contribuer à la stabilisation des prix de l'oignon.

Au-delà de son apport à la filière agricole, l'infrastructure devrait générer 20 emplois directs, avec une priorité accordée aux femmes et aux jeunes. Elle constitue ainsi un levier de création d'opportunités économiques et de consolidation des activités locales.

À travers cet investissement, la Der/FJ entend contribuer au développement des chaînes de valeur agricoles en soutenant des infrastructures susceptibles d'améliorer durablement les revenus des producteurs. Cette approche traduit la volonté de l'institution d'agir sur les contraintes qui pèsent sur les activités économiques, au-delà du seul accès au financement.

Cette première journée a également été l'occasion pour le Délégué général Dr Abdoulaye Niane d'encourager les jeunes, notamment ceux issus des Associations sportives et culturelles (Asc), à se mobiliser autour de projets collectifs structurés et économiquement viables. C'est là tout le sens du projet « Une Asc, un projet » annoncé par le Délégué général de la Der/FJ.

L'ambition est de faire émerger des initiatives entrepreneuriales à partir des dynamiques associatives locales, en invitant les jeunes à mieux organiser leurs projets pour accéder aux mécanismes d'accompagnement et de financement de la Der/FJ.

Après les étapes de Kébémer, Louga et Potou, précise-t-on, la délégation de la Der/FJ poursuivra sa tournée le mardi 20 octobre à Saint-Louis et Dagana, puis le mercredi 21 octobre à Podor et Matam. Elle se rendra ensuite à Kanel et Ranérou le jeudi 22 octobre, avant de clôturer cette séquence à Linguère le vendredi 23 octobre.

À travers cette présence de proximité, la Der/FJ entend renforcer la visibilité de ses dispositifs, faciliter l'accès des populations à ses services et mieux prendre en compte les besoins des entrepreneurs locaux.