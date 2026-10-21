Ile Maurice: Réservoirs d'eau - 9 239 demandes déjà examinées

Le programme de subvention pour l'achat de réservoirs et de pompes à eau suscite un fort engouement. Au 19 octobre, la Central Water Authority (CWA) avait reçu 28 306 demandes, a révélé le ministre des Services publics, Patrick Assirvaden, lors de la séance parlementaire de ce mardi 20 octobre. Parmi celles-ci, 14 517 ont été déposées dans les bureaux de la CWA et 13 789 en ligne.

Face à la crise de l'eau, aggravée par un important déficit pluviométrique et la baisse du niveau des réservoirs, le gouvernement a assoupli les critères d'éligibilité à cette aide financière. Le dispositif révisé, entré en vigueur le 12 octobre, prévoit une subvention maximale de Rs 15 000, répartie entre l'achat de réservoirs (Rs 10 000), d'une pompe (Rs 4 000) et d'accessoires (Rs 1 000).

Les ménages ne disposant d'aucun réservoir peuvent désormais bénéficier du programme, les autres critères ayant été supprimés. Pour soumettre une demande, il suffit de présenter une carte d'identité et une facture de la CWA.

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Patrick Assirvaden a précisé que 9 239 vérifications avaient déjà été effectuées. Les dossiers admissibles seront progressivement transmis à la Development Bank of Mauritius (DBM) pour l'émission des bons de subvention. Le processus devrait prendre environ cinq jours.

Interrogé par Stéphanie Anquetil sur les risques de rupture de stock, le ministre a indiqué que la DBM avait rencontré les fournisseurs afin d'élargir le réseau de distribution.

Il a également insisté sur la nécessité d'accorder la priorité aux habitants des Hautes-Plaines-Wilhems, particulièrement touchés par les restrictions d'eau.

Concernant Rodrigues, Patrick Assirvaden a confirmé que les habitants seront également éligibles au programme. Les modalités seront définies en concertation avec la DBM et l'Assemblée régionale de Rodrigues.