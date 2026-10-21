Ile Maurice: Un étudiant de 21 ans blessé à coups de matraque télescopique

Une altercation entre deux étudiants de 21 ans à la cafétéria de l'université de Maurice mardi aurait précédé une agression présumée à la station de métro de Rose-Hill. Blessé à l'arrière de la tête, l'un des deux étudiants agressé à coups de matraque télescopique a été transporté à l'hôpital pour y recevoir des soins.

Selon le rapport de police, les deux jeunes hommes auraient eu une vive discussion dans la cafétéria de l'université. Au cours de la dispute, l'un d'eux aurait lancé un avertissement à l'autre : «Vey derier twa kan to al pran métro.»

Vers 13 heures, la situation aurait dégénéré à la station de métro de Rose-Hill. L'un des deux jeunes affirme avoir été frappé à la tête avec une matraque télescopique. Lorsque la police est intervenue, il était assis sur une chaise et saignait de la tête. Son tee-shirt était maculé de sang.

Le rapport fait aussi état d'insultes qui auraient été proférées pendant l'incident par l'agresseur mais aussi par sa petite amie, qui se trouvait sur place.

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Le jeune blessé a été transporté dans le véhicule de la police à l'hôpital Victoria où il a reçu des soins médicaux avant d'être autorisé à rentrer chez lui. Sa déposition a été recueillie et un formulaire médical PF 58 a été versé à son dossier.

La station de métro de Rose-Hill étant équipée de caméras de vidéosurveillance, les images pourraient contribuer à établir le déroulement des faits. Un employé de Metro Express Ltd est également cité comme témoin dans le rapport de police. Les circonstances exactes de cette agression présumée restent à être établies.