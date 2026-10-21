Ile Maurice: Un homme de 46 ans arrêté après avoir agressé un médecin

Un homme de 46 ans, habitant Rose-Hill, a été arrêté hier, mardi 20 octobre, vers 18 h 30, à l'hôpital Victoria, à Candos, après avoir provoqué des troubles au sein du service des urgences. Le suspect s'en serait violemment pris à un médecin, nécessitant l'intervention des policiers affectés au poste de police de l'établissement hospitalier.

Selon les informations policières, le quadragénaire aurait adopté un comportement agressif envers le personnel médical, perturbant ainsi le fonctionnement du service. Alertés, deux policiers se sont rendus sur place pour intervenir.

Invité à se calmer et à adopter un comportement convenable, le suspect aurait proféré des injures à l'encontre des personnes présentes, tout en effectuant des gestes obscènes devant plusieurs membres du public, dont des femmes et des enfants.

Conduit au poste de police de l'hôpital pour les besoins de l'enquête, il aurait continué à tenir des propos injurieux envers les policiers, même après avoir été informé de l'infraction qui lui était reprochée.

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Le quadragénaire a été arrêté pour Rogue and Vagabond, puis placé en détention au poste de police de Quatre-Bornes. Il a comparu en cour aujourd'hui sous cette même accusation.