Ile Maurice: Daryl Collard succombe après neuf jours d'hospitalisation

Passionné de football et figure connue à Curepipe, Daryl Collard avait été grièvement blessé à la tête après une chute au stade George V, à Forest-Side, le dimanche 11 octobre, alors qu'il assistait à un match de football. Il est décédé hier, mardi 20 octobre, à l'hôpital Jawaharlal Nehru.

La nouvelle a attristé de nombreux habitants de Curepipe. Daryl Collard, âgé de 35 ans, est décédé hier, après neuf jours d'hospitalisation. Il avait été grièvement blessé à la tête à la suite d'une chute accidentelle au stade George V, alors qu'il assistait à un match de football, le dimanche 11 octobre.

Selon nos informations, les faits se sont produits vers 17 h 30. Daryl Collard aurait accidentellement chuté des gradins et atterri sur le sol en béton du stade. Blessé à la tête, il a été pris en charge par le personnel du Service d'aide médicale urgente. Il a ensuite été transporté à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, où il a été admis en unité de soins intensifs.

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Malgré les soins prodigués, il n'a pas survécu à ses blessures. Son décès a été signalé à la police de l'hôpital hier. Une autopsie a été pratiquée le même jour par le Dr Gungadin, Chief Police Medical Officer, qui a attribué le décès à une septicémie.

Au-delà des circonstances de ce drame, c'est surtout le souvenir d'un homme apprécié pour sa personnalité qui demeure auprès de ses proches. Dans un hommage publié sur les réseaux sociaux, l'un d'eux décrit Daryl comme une personne généreuse, toujours prête à aider ceux qu'il aimait. Surnommé «le comédien», il était connu pour son humour et son plaisir à faire rire son entourage. Sa disparition laisse ainsi un vide auprès de sa famille, de ses amis et de tous ceux qui avaient l'habitude de croiser sa route.