Ile Maurice: Un écolier de 9 ans agressé par un camarade

Un écolier de 9 ans, en Grade 4 à l'école Aimé Césaire, à Camp-Levieux, aurait été agressé par un camarade de classe hier, mardi 20 octobre, vers 13 h 40. Blessé au bassin, l'enfant a été conduit à l'hôpital Victoria, où une intervention chirurgicale serait nécessaire.

Selon une déposition consignée au poste de police de Camp-Levieux hier, vers 18 h 42, la mère de l'enfant a expliqué avoir remarqué que son fils éprouvait des difficultés à marcher à son retour de l'école. Interrogé, le garçonnet aurait raconté qu'un camarade de classe lui avait donné un coup de pied au bassin, lui occasionnant de vives douleurs.

Face à la situation, sa mère l'a immédiatement conduit à l'hôpital Victoria pour qu'il y reçoive des soins. Selon les informations rapportées à la police, l'état de l'enfant nécessiterait une intervention chirurgicale.

Une plainte pour agression a été enregistrée au poste de police de Camp-Levieux.