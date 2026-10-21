Addis Ababa — Les efforts déployés par l'Égypte pour entraver la construction du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) ont été une erreur, a déclaré l'analyste égyptien Magdi Khalil, qui a appelé à un renforcement des relations stratégiques entre l'Éthiopie et l'Égypte, fondées sur des intérêts mutuels.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, l'analyste a déclaré : « Le GERD ne représente pas une menace pour l'Égypte. Il s'agit au contraire d'un projet de développement. Je regrette que l'Égypte ait fortement entravé la construction d'un barrage destiné à produire de l'électricité. C'était une erreur de la part de l'Égypte. »

Il a souligné que l'Éthiopie est l'un des pays les plus importants pour l'Égypte en raison du rôle vital du Nil dans le maintien de la vie et le développement des deux pays.

Reconnaître cette réalité devrait inciter les décideurs égyptiens à classer l'Éthiopie parmi les pays avec lesquels Le Caire doit nouer des relations plus étroites, a insisté Khalil.

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Khalil a critiqué la persistance des théories du complot dans la perception égyptienne de l'Éthiopie, soulignant que les craintes de voir l'Éthiopie détourner le Nil Bleu remontent à plusieurs siècles.

Ces récits historiques ont contribué à forger une vision négative qui continue d'entraver le développement des relations entre les deux pays.

L'analyste égyptien a noté que la persistance de perceptions négatives et de soupçons mutuels a empêché l'amélioration des relations entre l'Éthiopie et l'Égypte, soulignant la nécessité de dépasser ce type de raisonnement et d'adopter une approche fondée sur la coopération, la confiance et les intérêts communs.

L'Égypte peut préserver ses intérêts en matière d'eau tout en respectant le droit de l'Éthiopie à utiliser ses ressources naturelles pour son développement et la production d'électricité, a ajouté M. Khalil, soulignant que les gains d'un pays ne devraient pas se faire au détriment de l'autre.

À cet égard, il a appelé à l'adoption d'une approche mutuellement bénéfique, qu'il a qualifiée de « situation gagnant-gagnant », plutôt qu'une logique de confrontation dans laquelle l'une des parties cherche à s'imposer aux dépens de l'autre.

L'analyste a souligné que la coopération entre l'Éthiopie et l'Égypte peut générer des avantages partagés en tenant compte des intérêts de l'Égypte en matière d'eau, tout en permettant à l'Éthiopie d'exploiter ses ressources pour soutenir son développement et répondre à ses besoins énergétiques.

Soulignant l'importance stratégique de l'Éthiopie pour l'Égypte, Khalil a déclaré : « Je considère l'Éthiopie comme le pays le plus important pour l'Égypte, le pays le plus important, car là où naissent les eaux du Nil, naît la vie. »

Concernant les cadres juridiques régissant le différend sur les eaux du Nil, l'analyste a remis en question la validité des accords historiques invoqués par l'Égypte pour étayer sa position sur les droits de l'Éthiopie en matière d'eau, faisant référence aux accords de 1902, 1929 et 1959 conclus entre l'Égypte et le Soudan.

Il a raconté que le ministère égyptien des Affaires étrangères avait, à un moment donné, convoqué l'expert juridique égyptien Georges Abi-Saab, ancien juge à la Cour internationale de justice, afin de recueillir son avis sur la validité des accords historiques relatifs au Nil au regard du droit international.

Selon le récit de Khalil, Abi-Saab a mis en garde contre le fait de se fonder sur de tels accords, invoquant des principes juridiques relatifs aux accords conclus à l'époque coloniale.

Ces accords n'ont généralement pas la même valeur juridique que les accords frontaliers, a déclaré l'analyste égyptien, faisant valoir que l'accord de 1959 entre l'Égypte et le Soudan sur la répartition des eaux du Nil ne pouvait être contraignant pour l'Éthiopie, celle-ci n'étant pas partie à cet accord bilatéral.

Khalil a plutôt appelé à la conclusion d'un nouvel accord qui tienne compte des intérêts tant de l'Éthiopie que de l'Égypte et qui soit conforme au droit international et au principe d'avantage réciproque, tout en respectant les droits de l'Éthiopie en matière de développement et les intérêts de l'Égypte en matière d'eau.

Il a souligné que l'établissement de relations solides entre l'Éthiopie et l'Égypte passe par le dépassement des attitudes hostiles et de la méfiance, ainsi que par la mise en place d'un partenariat stratégique fondé sur le respect mutuel et le principe de ne causer de préjudice à aucune des deux parties.

Khalil a conclu qu'une approche équitable de la question de l'eau du Nil nécessite de reconnaître le droit de l'Éthiopie au développement et à l'utilisation de ses ressources naturelles, tout en tenant compte des besoins en eau de l'Égypte. La coopération entre les deux pays offre une voie constructive vers des relations stables et durables.