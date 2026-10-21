Afrique de l'Ouest: Inclusion financière - Le Sénégal parmi les pays les plus avancés de l'UEMOA en 2025

Le Sénégal figure parmi les pays les plus avancés de l'UEMOA en matière d'inclusion financière en 2025, avec un indice synthétique de 0,651, supérieur à la moyenne régionale de 0,616. C'est ce qui ressort de l'analyse du rapport de l'évolution des indicateurs de suivi de l'inclusion financière dans l'UEMOA au titre de l'année 2025, rendu public le 20 octobre 2026, par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

L'inclusion financière a connu des avancées significatives ces dernières années au Sénégal. En fait, selon le rapport de l'évolution des indicateurs de suivi de l'inclusion financière dans l'Union économique et monétaire (UEMOA) au titre de l'année 2025, publié le mardi 20 octobre 2026, par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), le pays est parmi ceux qui ont le plus progressé pendant la période sous revue.

En réalité les indicateurs clés en 2025 montrent que pour l'accès aux services financiers, il y a 150 points de service pour 10 000 adultes et 905 points pour 1 000 km². La monnaie électronique représente l'essentiel du réseau, avec 147,11 points pour 10 000 adultes.

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Concernant la bancarisation, le document de la BCEAO indique que le taux de bancarisation strict est de 27,42 %, tandis que la bancarisation élargie atteint 67,13 %, soit 16,56 points au-dessus de la moyenne UEMOA (50,57 %).

Du côté de la microfinance au Sénégal, 39,71 % des adultes utilisent les services de microfinance, un niveau nettement supérieur à la moyenne régionale de 23,71 % pendant la période sous revue. Et pour la monnaie électronique, le taux d'utilisation atteint 66,29 %, au-dessus de la moyenne de l'Union qui est de 60,27 %.

Globalement, selon les données de la BCEAO, le taux global d'utilisation des services financiers est de 102,73 % sur la base des comptes actifs. Corrigé de la multibancarité, il s'établit à 88,04 %, contre 76,06 % dans l'UEMOA.

Évolution depuis 2015

En réalité, d'après la Banque centrale, l'indice d'inclusion financière est passé de 0,430 en 2015 à 0,651 en 2025, avec une progression presque continue depuis 2020. La bancarisation élargie a augmenté de 43,35 % à 67,13 % sur la période.

« L'usage de la monnaie électronique a fortement progressé, de 17,83 % à 66,29 %. L'usage global corrigé de la multibancarité est passé de 52,43 % à 88,04 %, montrant une diffusion substantielle des services financiers auprès des adultes », rapporte la BCEAO.

Coût des services bancaires

Au-delà de la monnaie électronique, le document souligne également que le taux d'intérêt nominal des dépôts au niveau des banques est de 5,75 % et le taux réel de 4,29 %. Concernant les crédits, le taux d'intérêt nominal est de 5,98 % et le taux réel de 4,52 %.

« Le Sénégal affiche ainsi le taux nominal de crédit le plus faible de l'UEMOA en 2025. Le profil du Sénégal associe une forte utilisation de la microfinance et du numérique à un coût du crédit relativement compétitif, malgré un recul de la densité totale des points de service par rapport à 2024 », montre le rapport.