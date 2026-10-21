Sénégal: Port de Dakar - 10 kg de haschich estimés à 120 millions de francs CFA interceptés par les Douanes

Au total, 10 kg de hachisch de la variété dite « Skunk », découverts dans un conteneur en provenance d'un pays de l'Amérique du Nord, ont été interceptés par les Douanes au port autonome de Dakar. Selon une note publiée mercredi, la contrevaleur totale de la drogue saisie est estimée à 120 millions de francs CFA.

La Brigade commerciale (ICD) des Douanes des ports secs, rattachée à la subdivision des ports secs, Direction régionale des Douanes du Port, a mis la main sur 10 kg de hachisch de la variété dite « Skunk » découverts dans un conteneur en provenance d'un pays de l'Amérique du Nord.

« La drogue était conditionnée dans 20 sachets dissimulés dans deux pneus qui se trouvaient à l'intérieur de ce conteneur qui, en réalité, est déclaré contenir que des véhicules. La saisie a eu lieu le lundi 12 octobre 2026, au cours du dépotage dudit conteneur », expliquent les Douanes.

D'après la même source, des indices probants ont amené les agents à cibler les deux pneus dont le détalonnage a permis de confirmer les soupçons des éléments de la BC des Douanes des ports secs. Ainsi, pour les besoins de la procédure, l'Unité mixte de contrôle des conteneurs (UMCC) des Douanes basée au Port de Dakar a été immédiatement saisie.

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« Les premiers tests effectués par l'UMCC et qui se sont révélés positifs au haschich ont été confirmés par le Laboratoire national de la police technique et scientifique. La contrevaleur totale de la drogue saisie est estimée à 120 millions de francs CFA », renseigne le texte.