Sénégal: Tivaouane Peulh-Niague - Un centre commercial de deux milliards de FCfa inauguré

D'un coût global d'environ deux milliards de FCfa, le nouveau centre commercial « Tawfex » de Tivaouane Peulh-Niague a été officiellement réceptionné hier, mardi 20 octobre. Ce complexe marchand moderne marque une étape cruciale dans l'amélioration des conditions de travail des commerçants.

La coordonnatrice nationale du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem), Rougui Aladji Sow, a procédé, hier, mardi 20 octobre, à la réception du centre commercial « Tawfex », sis à Tivaouane Peulh-Niague.

Bâti sur 9.550 m², l'infrastructure offre, sur deux niveaux, des espaces commerciaux de nouvelle génération. Il est composé de 275 magasins, 40 toilettes, une salle de sport, un espace commercial pour la vente des fruits et légumes.

Estimé à près de deux milliards de FCfa, le centre dispose aussi de commodités modernes, notamment un bloc administratif, un espace de microfinance et une chambre froide. L'aboutissement de ce chantier marque une nouvelle étape pour le développement de l'économie locale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Mme Sow, « cette infrastructure va améliorer les conditions de travail des commerçants, dynamiser le commerce local et participer favorablement au bien-être des populations locales ». Son érection est donc une réponse concrète à la modernisation des infrastructures marchandes. Cependant, la coordonnatrice nationale du Promogem a insisté sur la nécessité de l'entretenir.

« Avec ce centre commercial moderne, nous traduisons la vision de l'État. Le défi actuel du Promogem n'est pas simplement de construire des murs et des bâtiments. Il s'agit de bâtir un véritable système de gestion qui garantira une gestion efficace, avec plus de sécurité et une bonne hygiène », a-t-elle souligné.

Le maire de Tivaouane Peulh-Niague, Momar Sokhna Diop, a, pour sa part, magnifié le travail du Promogem qui, d'après lui, permet de transformer radicalement les espaces commerciaux. En plus de veiller à l'entretien de cet ouvrage, l'édile a exprimé la volonté de la municipalité de développer une bonne politique de suivi afin de garantir la durabilité de l'édifice.

« Aujourd'hui, nous disposons d'un magnifique centre commercial et il nous incombe de le maintenir en parfait état pour le bien-être des populations. Le modèle de gestion choisi par le Promogem pour cette infrastructure nous convient pleinement et, ensemble, nous relèverons ces défis », a fait savoir le maire.