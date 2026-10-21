Soudan: Lancement d'un forum international sur le coût du savoir perdu à l'Université d'Afrique

Le Forum international sur le coût du savoir perdu et la relance des activités scientifiques dans les pays touchés par les crises s'est ouvert ce mercredi à l'Université Internationale d'Afrique, à Khartoum. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il bénéficie du parrainage du Premier ministre, le Dr Kamil Idris.

La séance d'ouverture a réuni le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Ahmed Madawi Moussa, le ministre de la Justice, le Dr Abdallah Mohamed Darf, et le secrétaire général de l'Union des conseils de recherche scientifique arabes, le professeur Abdelmajid Ben Amara. Le ministre du Gouvernement fédéral et du Développement rural, l'ingénieur Mohamed Kartkila Saleh, participait également aux travaux.

Le forum se tient les 21 et 22 octobre, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'accès ouvert à la connaissance 2026, organisée du 19 au 25 octobre dans plusieurs pays. Il vise à mesurer les conséquences de la perte de savoir, à identifier les obstacles à la reprise de la recherche dans les pays en crise et à renforcer le rôle de la connaissance scientifique dans le relèvement et la reconstruction.