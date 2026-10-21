Soudan: AL-Burhan rend hommage aux habitants de Wadi Halfa et de l'État fédéré du Nord

21 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef de l'armée, Lit-Gen Abdul Fattah al-Burhan a salué les habitants de Wadi Halfa et de l'État fédéré du Nord, louant leurs « sacrifices historiques » et leur soutien à la « bataille de la dignité ».

Lors d'un rassemblement populaire à Wadi Halfa, il a affirmé que les rives du Nil demeurent une source de civilisation, d'histoire et de valeurs humaines, rappelant les sacrifices consentis par la population pour la construction du barrage. Il a promis que l'État s'attacherait à résoudre les problèmes de services et les difficultés de la région, tout en appelant à développer l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire du Soudan.

M. al-Burhan a déclaré qu'aucune place ne serait laissée aux « agents, traîtres ou mercenaires » dans le pays. Il a toutefois indiqué que ses portes restaient ouvertes aux Soudanais souhaitant la paix, le retour et le dialogue, tout en rejetant « catégoriquement » toute ingérence étrangère.

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Il a salué les forces déployées sur tous les fronts et réaffirmé sa détermination à vaincre la « milice rebelle ». Il a également remercié l'Égypte, assurant que les ressortissants égyptiens au Soudan bénéficient d'une pleine protection, et appelé à renforcer la coopération et les échanges commerciaux bilatéraux.

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