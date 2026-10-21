Soudan: AL-Burhan rend hommage aux habitants de Wadi Halfa et de l'État fédéré du Nord

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef de l'armée, Lit-Gen Abdul Fattah al-Burhan a salué les habitants de Wadi Halfa et de l'État fédéré du Nord, louant leurs « sacrifices historiques » et leur soutien à la « bataille de la dignité ».

Lors d'un rassemblement populaire à Wadi Halfa, il a affirmé que les rives du Nil demeurent une source de civilisation, d'histoire et de valeurs humaines, rappelant les sacrifices consentis par la population pour la construction du barrage. Il a promis que l'État s'attacherait à résoudre les problèmes de services et les difficultés de la région, tout en appelant à développer l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire du Soudan.

M. al-Burhan a déclaré qu'aucune place ne serait laissée aux « agents, traîtres ou mercenaires » dans le pays. Il a toutefois indiqué que ses portes restaient ouvertes aux Soudanais souhaitant la paix, le retour et le dialogue, tout en rejetant « catégoriquement » toute ingérence étrangère.

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Il a salué les forces déployées sur tous les fronts et réaffirmé sa détermination à vaincre la « milice rebelle ». Il a également remercié l'Égypte, assurant que les ressortissants égyptiens au Soudan bénéficient d'une pleine protection, et appelé à renforcer la coopération et les échanges commerciaux bilatéraux.