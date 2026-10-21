Soudan: Le pays participe à la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Le parquet général a participé aux travaux de la 13e session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui s'est tenue à Vienne, en Autriche.

Cette participation vient dans le cadre des efforts déployés par le Soudan pour renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée et pour faire respecter les principes de justice et l'état de droit.

En marge de la conférence, le ministère public a participé à une exposition, par un ensemble de documents visuels et documentaires comprenant des vidéos et des photographies. Cette exposition a mis en lumière les efforts de la Commission nationale d'enquête sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire en matière de surveillance et de documentation des crimes et violations commis au Soudan.

L'exposition était consacrée aux crimes et violations commis par la milice des Forces de soutien rapide contre les civils et les infrastructures civiles et a également jeté la lumière sur les efforts déployés par la Commission nationale en matière d'enquêtes, de collecte de preuves et de documentation des violations, ouvrant la voie aux procédures légales nécessaires pour que les auteurs de ces actes répondent de leurs actes et soient traduits en justice

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Cette participation s'inscrit dans le cadre de l'engagement du parquet à renforcer sa présence dans les forums internationales et à présenter les efforts des institutions judiciaires nationales en matière de lutte contre la criminalité et de poursuite des auteurs de violations, contribuant ainsi au renforcement de la coopération judiciaire internationale et à la consolidation du principe de non-impunité.