Cote d'Ivoire: Mobilité urbaine et climat - Abidjan accueille quatre jours de réflexions pour bâtir les villes de demain

Du 19 au 22 octobre 2026, la capitale économique ivoirienne devient la plateforme de dialogue des acteurs de la mobilité durable. Décideurs, experts, chercheurs et partenaires au développement se réunissent pour explorer des solutions innovantes face aux défis croissants de l'urbanisation et du changement climatique.

Pendant quatre jours, du 19 au 22 octobre 2026, Abidjan sera au centre des débats sur l'avenir des villes africaines, la mobilité urbaine durable et la résilience face aux effets du changement climatique. Réunis au Sofitel Hôtel Ivoire, les principaux acteurs du secteur engageront une réflexion collective autour des enjeux majeurs qui façonnent les métropoles contemporaines.

Cette rencontre de haut niveau ambitionne de créer un cadre d'échanges et de partage d'expériences entre décideurs publics, experts, professionnels du transport, partenaires au développement, chercheurs et représentants de la société civile.

Tous sont appelés à conjuguer leurs efforts pour identifier des solutions concrètes susceptibles d'améliorer les systèmes de mobilité urbaine tout en préservant l'environnement.

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Au programme de ces quatre journées : panels, conférences, ateliers et sessions de travail consacrés aux innovations dans le transport urbain, à l'adaptation des villes aux changements climatiques, ainsi qu'aux politiques publiques favorisant une mobilité plus inclusive, plus accessible et plus durable.

Dans un contexte marqué par une urbanisation rapide et des défis environnementaux grandissants, les participants auront l'occasion d'explorer de nouvelles approches pour repenser les déplacements en milieu urbain et promouvoir des modèles de développement plus respectueux des populations et des écosystèmes.

Au-delà des échanges techniques, cette rencontre se veut également un espace d'engagement collectif pour construire les villes de demain, en plaçant la durabilité, l'innovation et l'inclusion au coeur des stratégies de développement urbain.

Le rendez-vous est donc donné du 19 au 22 octobre 2026 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour quatre jours de réflexion, d'innovation et d'actions en faveur d'une mobilité urbaine adaptée aux défis du XXIe siècle.