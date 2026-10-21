Cote d'Ivoire: Église des Assemblées de Dieu - Le temple central d'Adjamé « La Référence » mobilise autour HIDDEKEL 2026

L'Église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple central d'Adjamé « La Référence », veut faire de la prière un levier de réveil spirituel.

Le 18 octobre, au Centre sportif ivoiro-coréen, le temple a lancé la 15e édition d'HIDDEKEL, son programme annuel de jeûne et de prière pour inviter les fidèles à se réapproprier leur héritage spirituel et à rechercher une manifestation accrue de la puissance divine.

Prévu du 1er au 29 novembre prochain autour du thème : « Refuse de vivre en dessous de ton héritage », ce moment de jeune et prière sera un moment consacré à la communion avec Dieu et au renforcement de leur foi. Ainsi, dans une atmosphère festive et solennelle, les fidèles ont exprimé, lors de la cérémonie, leur enthousiasme à l'approche de ce rendez-vous.

Le pasteur principal de l'église, le révérend Euverte Yaï, a expliqué que cette initiative vise à favoriser une expérience spirituelle plus profonde. « Nous voulons mettre l'accent sur la démonstration de la puissance de Dieu à travers des signes, des prodiges et des miracles », a-t-il affirmé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour lui, l'Église doit également faire face aux défis moraux de la société. Si les avancées scientifiques et technologiques contribuent au progrès, certains phénomènes interpellent les communautés chrétiennes. « L'Église ne peut pas être indifférente. Nous devons prendre nos responsabilités en réagissant par la démonstration de la puissance de Dieu », a-t-il soutenu.

Au-delà des moments de prière, HIDDEKEL ambitionne d'amener les participants à prendre conscience de leur positionnement spirituel et à traduire cette prise de conscience dans leur quotidien. Le programme entend ainsi les encourager à persévérer dans la foi face aux épreuves, sans céder au découragement.

« Nous attendons une amplification de la puissance de Dieu dans la vie de son peuple », a insisté le révérend Yaï Euverte, réaffirmant l'ambition de cette édition.

La cérémonie a également enregistré le soutien de la municipalité d'Adjamé représentée par le 6e adjoint au maire qui a salué l'initiative et promis l'appui de la mairie pour contribuer à la réussite de ce rendez-vous spirituel.