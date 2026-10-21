Afrique de l'Ouest: Microfinance - Les dirigeants des SFD formés au nouveau cadre réglementaire de l'Umoa

21 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Les acteurs de la microfinance en Côte d'Ivoire poursuivent leur appropriation du nouveau cadre réglementaire de l'Union monétaire ouest-africaine (Umoa). Le 20 octobre 2026, administrateurs et directeurs généraux des Systèmes financiers décentralisés (Sfd) ont pris part à une session de formation organisée par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire (Apsfd-ci) au Seen Hôtel d'Abidjan-Plateau.

Soutenue par la coopération allemande Giz à travers le projet Promotion des réformes économiques et des investissements (ProREI), cette rencontre fait suite à une première formation destinée aux responsables opérationnels tenue du 13 au 15 octobre.

À l'ouverture des travaux, le Directeur exécutif de l'Apsfd-ci a rappelé que la nouvelle loi sur la microfinance, adoptée en décembre 2023 par le Conseil des ministres de l'Umoa, constitue une réforme majeure pour le secteur. Elle introduit notamment de nouvelles exigences en matière de gouvernance, de gestion des risques, de contrôle interne, de protection de la clientèle et de supervision.

Le texte ouvre également de nouvelles perspectives dans des domaines tels que le crédit-bail, l'affacturage, la finance islamique et les activités liées à la monnaie électronique.

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Les participants sont ainsi invités à mieux comprendre les innovations de la réforme, leurs implications sur la gouvernance des institutions et les ajustements nécessaires pour garantir la conformité et la performance des structures de microfinance.

À travers cette initiative, l'Apsfd-ci entend contribuer au renforcement de la résilience, de la gouvernance et de la compétitivité des institutions de microfinance face aux mutations du secteur financier régional.

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